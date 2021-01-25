Атака "харедим" в Бней-Браке: сожжен автобус, ранен водитель

На пересечении улиц Ааранович и Рави Акива в Бней-Браке ультраортодоксальная молодежь забросала камнями рейсовый автобус. В автобусе были выбиты стекла, а затем он загорелся (очевидно, был подожжен).

Новостная служба медиакорпорации "Кан Бет" сообщила, что после того, как водитель вышел из автобуса, он был атакован толпой, ему на помощь пришли несколько пассажиров автобуса.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что 41-летний водитель получил легкие травмы. Он был доставлен в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере.

Также сообщается, что мэр Бней-Брака Авраам Рубинштейн и его заместитель Ханох Зайберт, прибывшие поздно вечером в воскресенье, 24 января, на место беспорядков, подверглись атаке бунтовщиков. В результате, чтобы вывести их в безопасное место, сопровождавший их муниципальный инспектор был вынужден применить баллончик с перцовым аэрозолем.

Проводится расследование. По состоянию на утро 25 января, сообщается о задержании четверых подозреваемых. Ранее были задержаны десятки участников беспорядков в Бней-Браке, Ашдоде, Бейт-Шемеше и Иерусалиме.