Умер известный стратегический советник Реувен Адлер

Стратегический советник Реувен Адлер скончался в возрасте 78 лет.

Он был одним из наиболее известных стратегических советников в Израиле. Адлер был приближенным к Ариэлю Шарону и участвовала в работе неформального "форума фермы", где помимо прочего принималось решение о реализации программы одностороннего размежевания.

Адлер работал также с Ципи Ливни, Эхудом Ольмертом, Ицхаком Герцогом и блоком "Кахоль Лаван".