Внимание, розыск: пропал 17-летний Яир Коэн из Модиин Илита

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 17-летнего Яира Коэна, проживающего в Модиин Илите. В последний раз его видели 19 января, когда он выходил из школы "Мевасер Тов" в Иерусалиме. С тех пор его местонахождение неизвестно. Юноша входит в группу риска.

Приметы пропавшего: худощавый, темные волосы, зеленые глаза. Описание одежды: белая рубашка, темно-синие брюки, черное пальто.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 08-6447200 или 100.