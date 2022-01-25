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NEWSru.co.il :: В Израиле25 января 2022 г., 11:00

Внимание, розыск: пропал 17-летний Яир Коэн из Модиин Илита

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Внимание, розыск: пропал 17-летний Яир Коэн из Модиин Илита

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 17-летнего Яира Коэна, проживающего в Модиин Илите. В последний раз его видели 19 января, когда он выходил из школы "Мевасер Тов" в Иерусалиме. С тех пор его местонахождение неизвестно. Юноша входит в группу риска.

Приметы пропавшего: худощавый, темные волосы, зеленые глаза. Описание одежды: белая рубашка, темно-синие брюки, черное пальто.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 08-6447200 или 100.


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