Депутат Кнессета Керен Барак упала по дороге в телестудию и давала интервью с треснутым позвонком

Во вторник, 25 декабря, депутат Кнессета от партии "Ликуд" Керен Барак была приглашена в программу "Олям а-Бокер", выходящую по утрам на 13-м телеканале. Ее просили рассказать о последних событиях вокруг предполагаемой сделки Биньямина Нетаниягу с прокуратурой. Но по дороге в студию она упала, поскользнувшись на мокром асфальте при выходе из машины.

Сайт "Мако" пишет, что депутата ввезли в студию на компьютерном кресле, так как от боли она не могла идти. Только после окончания съемок политик обратилась в больницу "Асута", где выяснилось, что в результате падения у нее треснул позвонок.

Керен Барак остается в больнице.