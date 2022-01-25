Facebook заблокировал бота минздрава Израиля, проводившего эпидемиологические расследования

По информации телеканала "Кан-11", министерство здравоохранения практически полностью приостановило проведение эпидемиологических расследований из-за проблем, возникших с одним из сервисов Facebook.

Гили Коэн, корреспондент "Кан-11", рассказала, что эпидемиологическое расследование проводилось с помощью бота, который в WhatsApp собирал информацию о цепочках заражения. Однако несколько дней назад бот перестал работать, так как выяснилось, что его использование нарушает правила, установленные Facebook для этого сервиса.

Таким образом, в разгар эпидемии, эпидемиологические расследования ведутся только в случае заражения лиц старше 60 лет.

В министерстве здравоохранения заявляют, что работа сервиса в ближайшее время будет восстановлена.