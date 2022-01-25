Полиция выплатит компенсации молодому человеку, необоснованно задержанному во время гей-парада в Иерусалиме

Полиция выплатит компенсации в размере 6000 шекелей молодому человеку, задержанному во время гей-парада в Иерусалиме. Об этом сообщила газета "Макор ришон".

Инцидент произошел более двух лет назад. И. приехал со своей невестой в Иерусалим для покупок перед свадьбой. В городе в это время проходил парад гордости общины ЛГБТ. Полицейские заподозрили молодого человека, в том что они намерен мешать проведению парада и задержали его.

Как пишет "Макор ришон", молодого человека продержали семь часов в полиции без допроса и предъявления каких-либо обвинений или подозрений. Затем он был отпущен.

Молодой человек и его невеста посредством организации "Хонену" подали иск против полиции. После длительных переговоров стороны пришли к соглашению.