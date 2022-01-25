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NEWSru.co.il :: В Израиле25 января 2022 г., 10:18

Полиция выплатит компенсации молодому человеку, необоснованно задержанному во время гей-парада в Иерусалиме

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Полиция выплатит компенсации молодому человеку, необоснованно задержанному во время гей-парада в Иерусалиме

Полиция выплатит компенсации в размере 6000 шекелей молодому человеку, задержанному во время гей-парада в Иерусалиме. Об этом сообщила газета "Макор ришон".

Инцидент произошел более двух лет назад. И. приехал со своей невестой в Иерусалим для покупок перед свадьбой. В городе в это время проходил парад гордости общины ЛГБТ. Полицейские заподозрили молодого человека, в том что они намерен мешать проведению парада и задержали его.

Как пишет "Макор ришон", молодого человека продержали семь часов в полиции без допроса и предъявления каких-либо обвинений или подозрений. Затем он был отпущен.


Молодой человек и его невеста посредством организации "Хонену" подали иск против полиции. После длительных переговоров стороны пришли к соглашению.

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