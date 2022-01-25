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NEWSru.co.il :: В Израиле25 января 2022 г., 09:44

Мандельблит объявил о прекращении переговоров по досудебной сделке c Нетаниягу

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Мандельблит объявил о прекращении переговоров по досудебной сделке c Нетаниягу

Юридический советник правительства Авихай Мандельблит объявил, что прекращает переговоры по досудебной сделке с бывшим премьер-министром Биньямином Нетаниягу.

По заявлению юридического советника правительства, переговоры прерываются в связи с завершением его каденции и отказом Нетаниягу согласиться на условия предложенной сделки. В рамках переговоров, от Нетаниягу требовалось признать себя виновным по двум пунктам обвинения в обмане общественного доверия и согласиться на признание этих действий позорными, а также на общественные работы сроком 7-9 месяцев.\

В настоящий момент переговоры прерваны, и если они возобновятся то это уже будет после назначения нового юридического советника правительства.


Накануне Биньямин Нетаниягу в своем Facebook впервые прокомментировал возможность заключения сделки с прокуратурой.

В опубликованном в соцсети видео Нетаниягу говорит о том, что в последнее время в прессе появились "ошибочные сообщения" о том, что он дал свое согласие на то, чтобы в рамках сделки его действия были признаны постыдными ("калон"). "Это просто неправда", - говорит Нетаниягу. Нетаниягу поблагодарил израильтян за оказываемую ему поддержку и добавил: "Я продолжу возглавлять "Ликуд" и национальный лагерь, чтобы, по вашему указанию, возглавить государство Израиль".

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