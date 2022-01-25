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NEWSru.co.il :: В Израиле25 января 2022 г., 22:50

СМИ: Хан аль-Ахмар будет перенесен на 300 метров и легализован

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СМИ: Хан аль-Ахмар будет перенесен на 300 метров и легализован

Правительство разрабатывает проект решения проблемы незаконного бедуинского форпоста Хан аль-Ахмар.

Как сообщил телеканал "Кешет", согласно плану, разработанному военными и Советом по национальной безопасности, здания, расположенные между Кфар Адумим и Мишор Адумим, будут разрушены, и вновь построены на расстоянии 300 метров от того места, где они сейчас находятся вопреки закону. Форпост будет отстроен на землях, принадлежащих государству, одна на удалении от шоссе, связывающего Маале Адумим с Иерусалимом.

В начале марта должно состояться заседание БАГАЦа, который уже дал согласие на разрушение зданий и раз за разом требовал от государства ответа, какие действия оно намерено предпринять. Правительства Биньямина Нетаниягу раз за разом уклонялись от ясного ответа и просили отсрочки. В сентябре 2021 года БАГАЦ подверг резкой критике затягивания ответа со стороны правительства.


Компромисс по Хан аль-Ахмар вызвал крайне резкую критику на правом фланге. "В МЕРЕЦ и РААМ молчали, несмотря на то что было принято решение подключить к сети "Хеврат Хашмаль" непризнанные еврейские поселки. Теперь ясно в чем дело: взамен правительство строит палестинское государство", - заявил глава блока "Ционут Датит" Бецалель Смотрич.

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