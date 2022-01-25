Кнессет утвердил закон о полномочиях правительства в условиях эпидемии

Во вторник, 25 января, на пленарном заседании Кнессета большинством голов был утвержден новый закон о полномочиях правительства в условиях эпидемии коронавируса. Закон поддержали 9 парламентариев и 3 были проголосовали "против".

В новом законе, в отличие от действующего, выделены два вида ситуаций во время эпидемии: особое положение в области здравоохранения и чрезвычайное положение в условиях эпидемии.

Особое положение описывает действия правительства между двумя "волнами" эпидемии, когда заболеваемость находится на минимуме. В этот период парламентский контроль над действием правительства практически такой же, как во время "обычной" жизни.

Чрезвычайное положение описывает ситуацию во время очередной "волны" эпидемии. В этот период правительство наделяется дополнительными полномочиями, похожими на те, которые действуют в настоящий момент. В частности, решения правительства могут вступать в силу до их утверждения парламентской комиссией.

Вместе с тем новый закон не позволяет правительству запрещать проведение демонстраций или массовых молитв, однако оно может вводить дополнительные санитарные ограничения, например, объявить о необходимости соблюдать социальную дистанцию.