Иерусалим:
3 - 10°
Тель-Авив:
6 - 14°
Эйлат:
8 - 18°
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NEWSru.co.il :: В Израиле25 января 2022 г., 05:48

Прогноз погоды на 25 января: переменная облачность, вечером возобновятся дожди

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Прогноз погоды на 25 января: переменная облачность, вечером возобновятся дожди

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 25 января, температура будет выше, чем вчера, но ниже среднесезонной. Утром и днем – переменная облачность, без осадков. Вечером на севере и на побережье Средиземного моря возобновятся дожди с грозами, которые усилятся ночью, ожидается снегопад на Хермоне и на холмах Голанских высот и Верхней Галилеи.

В Иерусалиме – 3-10 градусов, в Тель-Авиве – 6-14, в Хайфе – 6-12, в Эйлате – 8-18, в Беэр-Шеве – 3-13, в Мицпе-Рамоне – 1-8, на побережье Мертвого моря – 10-17, в Ашкелоне и Ашдоде – 4-14, в Ариэле – 4-11, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 4-16, на Голанских высотах – 3-13.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 18 градусов, высота волн – 70-180 см.


На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть южный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – юго-восточный (до 40 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 35 км/ч).

В среду-пятницу – похолодание, дожди, снегопад в горных районах.

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