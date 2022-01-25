Кнессет увеличил втрое список имеющих право не стоять в очереди
Комиссия Кнессета по труду и социальному обеспечению существенно расширила критерии для получения права на освобождение от стояния в очереди в магазинах и общественных учреждениях.
После вступления постановления в силу право не стоять в очереди будут иметь следующие категории лиц:
- лица с психическими или умственными ограничениями или с аутизмом, которым установлена инвалидность на уровне 40% и более
- дети с ограниченными возможностями
- получатели одного из следующих пособий:
° Пособие по особым услугам
° Пособие по патронажному уходу 4-6 степени
° Особое пособие для получивших производственную травму
° Помощь в обеспечении мобильности от министерства обороны
° Право на сопровождающего на основании постановления 24 Постановлений об инвалидности или инвалидность на уровне 100% и более
° Право на ежемесячное пособие от правительства Израиля или на ренту от иностранного государства в качестве выжившего в Холокосте
Общее количество имеющих право на освобождение от стояния в очереди увеличится после вступления постановления в силу со 160 тысяч человек до 480 тысяч человек. В ходе обсуждения столь массового расширения круга получателей освобождения от стояния в очереди ряд депутатов предупредили, что это может оказаться медвежьей услугой для тех, кому он действительно нужен.
Также расширен круг лиц, имеющих право на бесплатный проход сопровождающего лица. После вступления постановлений в силу такое право будут иметь следующие лица:
- лица с психическими или умственными ограничениями или с аутизмом, которым установлена инвалидность на уровне 50% и более
- дети с ограниченными возможностями старше 8 лет
- получатели одного из следующих пособий:
° Пособие по особым услугам
° Пособие по патронажному уходу
° Особое пособие для получивших производственную травму
° Право на сопровождающего на основании постановления 24 Постановлений об инвалидности или инвалидность на уровне 100% и более
° Право на ежемесячное пособие от правительства Израиля или на ренту от иностранного государства в качестве выжившего в Холокосте
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