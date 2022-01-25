Кнессет увеличил втрое список имеющих право не стоять в очереди

Комиссия Кнессета по труду и социальному обеспечению существенно расширила критерии для получения права на освобождение от стояния в очереди в магазинах и общественных учреждениях.

После вступления постановления в силу право не стоять в очереди будут иметь следующие категории лиц:





- лица с психическими или умственными ограничениями или с аутизмом, которым установлена инвалидность на уровне 40% и более



- дети с ограниченными возможностями



- получатели одного из следующих пособий:



° Пособие по особым услугам



° Пособие по патронажному уходу 4-6 степени



° Особое пособие для получивших производственную травму



° Помощь в обеспечении мобильности от министерства обороны



° Право на сопровождающего на основании постановления 24 Постановлений об инвалидности или инвалидность на уровне 100% и более



° Право на ежемесячное пособие от правительства Израиля или на ренту от иностранного государства в качестве выжившего в Холокосте



Общее количество имеющих право на освобождение от стояния в очереди увеличится после вступления постановления в силу со 160 тысяч человек до 480 тысяч человек. В ходе обсуждения столь массового расширения круга получателей освобождения от стояния в очереди ряд депутатов предупредили, что это может оказаться медвежьей услугой для тех, кому он действительно нужен.

Также расширен круг лиц, имеющих право на бесплатный проход сопровождающего лица. После вступления постановлений в силу такое право будут иметь следующие лица:





- дети с ограниченными возможностями старше 8 лет



- получатели одного из следующих пособий:



° Пособие по особым услугам



° Пособие по патронажному уходу



° Особое пособие для получивших производственную травму



° Право на сопровождающего на основании постановления 24 Постановлений об инвалидности или инвалидность на уровне 100% и более



° Право на ежемесячное пособие от правительства Израиля или на ренту от иностранного государства в качестве выжившего в Холокосте

