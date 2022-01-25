Повторный суд по делу Романа Задорова: показания даст Ольга Кравченко

Во вторник, 25 января, в окружном суде Нацерета на повторном процессе по делу Романа Задорова, обвиняемого в убийстве 15 лет назад школьницы Таир Рады, должна давать показания Ольга Кравченко, которую адвокат Яром Галеви, представляющий интересы Задорова, называл "настоящей убийцей" Рады.

Ольга Кравченко ранее заявляла о своей невиновности и подчеркивала, что обвинения в ее адрес безосновательны.

Напомним, что более года назад Яром Галеви подал официальное ходатайство о пересмотре дела Задорова. Тогда Галеви заявлял, что в распоряжении защиты Задорова есть доказательства того, что Таир Раду убила женщина, известная как О.К. В марте 2021 года было раскрыто имя "О.К.": Ольга Кравченко.

10 ноября 2020 года, когда Верховный суд вновь рассматривал апелляцию, поданную Задоровым, адвокат осужденного требовал пересмотра дела, утверждая, что в его распоряжении находятся улики, которые до сих пор не рассматривались судом. Речь шла о свидетельствах, согласно которым следы крови на месте убийства противоречат описанию преступления, представленному Задоровым во время следственного эксперимента. Еще одним доводом защиты Задорова было утверждение о том, что на месте убийства обнаружен волос, принадлежащий О.К. В марте 2021 года Ольга Кравченко впервые дала интервью под своим именем и со своей фотографией. В интервью газете "Едиот Ахронот" она отрицала все обвинения в свой адрес и рассказывала изданию, что не говорила ничего из того, что ей приписывают. В частности, по словам Кравченко, она никогда не признавалась своему бойфренду, что убила девочку. Кравченко утверждает, что обращение ее бывшего бойфренда в полицию было местью за то, что она рассталась с ним после 12 лет совместной жизни.

Убийство Таир Рады и дело Романа Задорова

6 декабря 2006 года в Кацрине была убита 13-летняя Таир Рада, учившаяся в школе "Нофей Голан". Ее тело со следами многочисленных ножевых ранений нашли в школьном туалете. По подозрению в убийстве был задержан строитель Роман Задоров, 1978 года рождения, работавший в школе. После задержания Роман был отпущен, однако его вновь задержали через неделю. Он признался в убийстве и реконструировал преступление, но вскоре отказался от признательных показаний, заявив, что они были сделаны под давлением полиции. В 2010 году Задоров был признан виновным в убийстве и осужден на пожизненное заключение. Задоров подал апелляцию, которая была отклонена судом в 2014 году.

Летом 2016 года государственная прокуратура через СМИ и социальные сети распространила видеозаписи, на которых было показано, как Роман Задоров признается в убийстве Таир Рады следователю и сокамернику, как он подробно описывает процесс совершения преступления на следственном эксперименте. Однако даже эти видеозаписи не убедили многих сторонников версии невиновности Задорова, которые считают более достоверными альтернативные версии, о которых рассказывалось в многочисленных публикациях и документальном фильме "Тень правды".