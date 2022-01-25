В минздраве обсуждается возможность не отменять карантины в системе образования
Комиссия специалистов по борьбе с эпидемиями рекомендует министерству здравоохранения выступить против отмены карантинов для непривитых детей в системе образования.
Решение о двух тестах в неделю в учебных заведениях, по мнению специалистов, приведет к удвоению числа новых зараженных.
Специалисты напоминают, что экспресс-тесты зачастую не выявляют коронавирус ранее, чем спустя 72 часа после контакта с зараженным.
При этом, согласно отчету израильского Центра информации по борьбе с коронавирусом, собравшему данные из разных стран, после заражения штаммом "омикрон" у детей чаще наблюдается синдром мультисистемного воспаления (PIMS), чем после заражения предыдущими штаммами.
В связи с этими данными и рекомендациями специалистов в министерстве здравоохранения вернулись к обсуждению вопроса о карантинах в системе образования.
Напомним, новые правила в учебных заведениях должны вступить в силу в четверг, 27 января.
Согласно новым правилам, дети, находившиеся в контакте с заболевшим и не имеющие симптомов болезни, продолжат ходить в школы и детские сады. В случае появления симптомов заболевания ребенок должен оставаться дома.
Все учащиеся дважды в неделю, в воскресенье и среду, будут проходить экспресс-тесты на коронавирус.
Если не будет внесено никаких изменений, то в отношении привитых и непривитых детей будут действовать одни и те же правила.
Министерство просвещения на запрос редакции NEWSru.co.il сообщило, что раздача тестов в школах и детских садах проходит в два этапа. На первом этапе домашние проверки получают дети и педагогический состав в детских садах и младших классах.
На втором этапе - средние и старшие школы.
Однако во многих израильских городах раздача проверок задерживается даже в детских садах и младших классах. В минпросе утверждают, что проблемы с распределением наборов для проверок возникают на уровне местных властей.
Утром во вторник, 25 января, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса. Идет "пятая волна" эпидемии, пик пока не пройден – текущее число зараженных продолжает расти.
В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 2481420 зараженных. Со вчерашнего дня выявлено около 84 тысяч новых зараженных. Количество зараженных учитывается по ПЦР-тестам и тестам в пунктах проверок (положительный результат домашнего теста в статистике не учитывается, если он не подтвержден на пункте проверки).
В настоящий момент заражены 580369 человек (+53146 за сутки). Это максимальный показатель за все время эпидемии.
8487 заболевших COVID-19 умерли (+40 за сутки). За последнюю неделю (7 дней) умерли 125 больных COVID-19.
1892564 выздоровели после заражения коронавирусом.
За последние сутки проведены 439414 тестов. В 22% случаев выявлялся коронавирус.
2256 заболевших в больницах (+75 за сутки; 0,39% от текущего числа зараженных), прочие выздоравливают в специально оборудованных отелях или в домашних условиях.
Состояние 845 пациентов (+62 за сутки; 0,15% от текущего числа зараженных) оценивается врачами как тяжелое, 228 (+23) из них в критическом состоянии, 177 (+33) подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.
Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) – 1,23.
Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 38% зараженных коронавирусом в стране – в возрастной категории 0-19 лет. И только 10% – старше 60 лет. При этом 84% тяжелобольных старше 60 лет.
Большинство людей старше 60 лет полностью вакцинированы, и процент тяжелобольных среди них гораздо ниже, чем среди невакцинированных. Среди граждан в возрастной категории 60+ тяжелобольных и непривитых – 196/100 тысяч, тяжелобольных и привитых давно (более полугода) – 79/100 тысяч, тяжелобольных и полностью привитых – 29/100 тысяч. При этом на фоне резкого роста заражаемости в абсолютных числах количество тяжелобольных среди полностью вакцинированных пожилых людей растет: на данный момент среди тяжелобольных в категории 60+ непривитых – 195, привитых давно (более полугода) – 71, полностью привитых – 394. В возрастных категориях младше 60 лет среди тяжелобольных непривитых абсолютное большинство.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
Коронавирус в Израиле: более 580 тысяч зараженных, около 2300 госпитализированы