В минздраве обсуждается возможность не отменять карантины в системе образования

Комиссия специалистов по борьбе с эпидемиями рекомендует министерству здравоохранения выступить против отмены карантинов для непривитых детей в системе образования.

Решение о двух тестах в неделю в учебных заведениях, по мнению специалистов, приведет к удвоению числа новых зараженных.

Специалисты напоминают, что экспресс-тесты зачастую не выявляют коронавирус ранее, чем спустя 72 часа после контакта с зараженным.

При этом, согласно отчету израильского Центра информации по борьбе с коронавирусом, собравшему данные из разных стран, после заражения штаммом "омикрон" у детей чаще наблюдается синдром мультисистемного воспаления (PIMS), чем после заражения предыдущими штаммами.

В связи с этими данными и рекомендациями специалистов в министерстве здравоохранения вернулись к обсуждению вопроса о карантинах в системе образования.

Напомним, новые правила в учебных заведениях должны вступить в силу в четверг, 27 января.

Согласно новым правилам, дети, находившиеся в контакте с заболевшим и не имеющие симптомов болезни, продолжат ходить в школы и детские сады. В случае появления симптомов заболевания ребенок должен оставаться дома.

Все учащиеся дважды в неделю, в воскресенье и среду, будут проходить экспресс-тесты на коронавирус.

Если не будет внесено никаких изменений, то в отношении привитых и непривитых детей будут действовать одни и те же правила.

Министерство просвещения на запрос редакции NEWSru.co.il сообщило, что раздача тестов в школах и детских садах проходит в два этапа. На первом этапе домашние проверки получают дети и педагогический состав в детских садах и младших классах.

На втором этапе - средние и старшие школы.

Однако во многих израильских городах раздача проверок задерживается даже в детских садах и младших классах. В минпросе утверждают, что проблемы с распределением наборов для проверок возникают на уровне местных властей.

В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 2481420 зараженных. Со вчерашнего дня выявлено около 84 тысяч новых зараженных. Количество зараженных учитывается по ПЦР-тестам и тестам в пунктах проверок (положительный результат домашнего теста в статистике не учитывается, если он не подтвержден на пункте проверки).

В настоящий момент заражены 580369 человек (+53146 за сутки). Это максимальный показатель за все время эпидемии.

8487 заболевших COVID-19 умерли (+40 за сутки). За последнюю неделю (7 дней) умерли 125 больных COVID-19.

1892564 выздоровели после заражения коронавирусом.

За последние сутки проведены 439414 тестов. В 22% случаев выявлялся коронавирус.

2256 заболевших в больницах (+75 за сутки; 0,39% от текущего числа зараженных), прочие выздоравливают в специально оборудованных отелях или в домашних условиях.

Состояние 845 пациентов (+62 за сутки; 0,15% от текущего числа зараженных) оценивается врачами как тяжелое, 228 (+23) из них в критическом состоянии, 177 (+33) подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) – 1,23.

Большинство людей старше 60 лет полностью вакцинированы, и процент тяжелобольных среди них гораздо ниже, чем среди невакцинированных. Среди граждан в возрастной категории 60+ тяжелобольных и непривитых – 196/100 тысяч, тяжелобольных и привитых давно (более полугода) – 79/100 тысяч, тяжелобольных и полностью привитых – 29/100 тысяч. При этом на фоне резкого роста заражаемости в абсолютных числах количество тяжелобольных среди полностью вакцинированных пожилых людей растет: на данный момент среди тяжелобольных в категории 60+ непривитых – 195, привитых давно (более полугода) – 71, полностью привитых – 394. В возрастных категориях младше 60 лет среди тяжелобольных непривитых абсолютное большинство.