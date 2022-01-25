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NEWSru.co.il :: В Израиле25 января 2022 г., 11:00

Арье Дери признан виновным в налоговых правонарушениях

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Арье Дери в мировом суде в Иерусалиме. 25 января 2022 года

Мировой суд в Иерусалиме признал главу партии ШАС Арье Дери виновным в налоговых преступлениях. Дери признан виновным в рамках досудебной сделки. Она представлена судьям, и Дери признал себя виновным в параграфах, фигурирующих в тексте исправленного обвинительного заключения.

Напомним, что речь идет о двух пунктах нарушения налогового законодательства. Он будет приговорен к условному тюремному сроку и к выплате штрафа в размере 180 тысяч шекелей.

Дери должен был подать в отставку из Кнессета, чтобы его действия не признали позорными ("калон"). Это означает, что Дери сможет баллотироваться в Кнессет 25-го созыва.


20 ноября 2018 года полиция сообщила о завершении расследования в отношении министра внутренних дел Арье Дери. По сообщению пресс-службы полиции, была собрана доказательная база, позволяющая предъявить главе ШАС обвинения в мошенничестве, обмане общественного доверия, отмывании денег, налоговых правонарушениях и создании помех ходу следствия. Арье Дери подозревался также в получении взяток, однако следственные органы не обнаружили улик, обосновывающих эти подозрения. Прокуратура не включила в обвинительное заключение и все другие пункты, оставив лишь налоговые нарушения. В сообщении полиции отмечалось, что часть инкриминируемых Дери правонарушений совершались после его возвращения в Кнессет в 2013 году. Как сообщала полиция, предметом расследования стали переводы различными бизнесменами сотен тысяч шекелей на счета Арье Дери и членов его семьи. Полиция изучала форму переводов, суть отношений Дери с бизнесменами, поступление информации Налоговому управлению. Также предметом расследования являлась продажа земельных участков в иерусалимских кварталах Ар Шмуэль и Гиват Шауль и приобретение участка в Сафсуфе на севере Израиля. Проверялось содержание деклараций, представленных спикеру Кнессета и государственному контролеру, а также имущественных деклараций.

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