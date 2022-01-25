Полиция просит продлить срок содержания под стражей подозреваемого в убийстве женщины в Рамат-Гане

Мировой суд Тель-Авива рассмотрит прошение полиции о продлении срока содержания под стражей 32-летнего жителя Рамат-Гана, подозреваемого в убийстве его 27-летней подруги.

Утром во вторник, 25 января, в квартире в Рамат-Гане была найдена мертвой 27-летняя женщина. Ее друг был сразу задержан для допроса.

Тело погибшей доставлено в институт судебно-медицинской экспертизы Абу Кабир в Тель-Авиве.