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    В Израиле

    Идан Амеди выписался из больницы: "Снова буду петь, сниматься и сражаться"

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    Идан Амеди выписался из больницы:
    Miriam Alster/Flash90

    Известный актер и певец Идан Амеди, который получил тяжелые ранения в бою с террористами в секторе Газы, был в четверг, 25 января, выписан из больницы для продолжения реабилитации и лечения дома.

    В ходе пресс-конференции, которую артист провел в больнице "Шиба", он рассказал, что хотя тело его и было ранено, дух его крепок, и он вернется к актерской игре, к музыке и выступлениям – и к резервистской службе бок о бок со своими товарищами в секторе Газы.

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    Амеди со слезами на глазах вспомнил военнослужащих, погибших в бою в ходе войны "Железные мечи", и выразил соболезнования их близким. "Ваши сыновья и дочери – мои герои, и я буду помнить и чтить их до конца своих дней", – сказал он.

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    Идан Амеди вновь поблагодарил израильский народ за огромную любовь и внимание, которыми он оказался окружен с момента своего ранения, и рассказал, что по иронии судьбы, в больницу он был доставлен как "неизвестный, 22 года".

    То, что актер выжил, он назвал чудом, потому что один из множества осколков в его теле попал в горло, и лишь благодаря счастливой случайности не стал причиной смерти Амеди.

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    Он вновь призвал к прекращению раскола и разобщенности в израильском обществе, подчеркнув, что если народ Израиля не сплотится, трагедия "черной субботы" может повториться. Амеди также призвал добиваться возвращения похищенных ХАМАСом пленников, сказав, что "нельзя бросать их снова".

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