В течение суток силы ЦАХАЛа неоднократно сталкивались с угрозами со стороны боевиков в секторе Газы

В течение последних суток израильские военные неоднократно сталкивались с угрозами со стороны вооруженных формирований в секторе Газы.

В центральной части сектора Газы были замечены несколько групп подозреваемых, представлявших собой угрозу для израильских военных. В ответ на это силы ЦАХАЛа произвели несколько предупреждающих выстрелов, чтобы разогнать толпу.

Пресс-служба ЦАХАЛа подчеркивает, что, несмотря на распространяемые ХАМАСом слухи, все выстрелы были предупреждающими. По имеющимся данным, никто из подозреваемых не пострадал.

Ранее ХАМАС объявил, что "Израиль откладывает выполнение условий договоренности о прекращении огня, мешая возращению жителей на север сектора Газы".

В официальном заявлении террористической организации утверждается, что Израиль ответственен за "любые сбои в выполнении соглашения". ХАМАС угрожает, что такое поведение "может отразиться на следующих этапах выполения договоренностей сторонами".

Источники в Газе сообщили, что несколькими часами ранее мужчина, шедший в сторону северной части Газы, был убит огнем ЦАХАЛа.