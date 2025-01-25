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Израиль

Прогноз погоды в Израиле на 25 января: небольшое повышение температуры, временами дожди

Погода
Дожди
время публикации: 25 января 2025 г., 05:25 | последнее обновление: 25 января 2025 г., 05:45
Прогноз погоды в Израиле на 25 января: небольшое повышение температуры, временами дожди
Фото NEWSru.co.il

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 25 января, температура немного повысится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Облачно. Временами дожди на севере и в центре.

В Иерусалиме – 7-14 градусов, в Тель-Авиве – 11-19, в Хайфе – 12-17, в Эйлате – 12-22, в Беэр-Шеве – 8-19, в Мицпе-Рамоне – 9-16, на побережье Мертвого моря – 13-18, в Ашкелоне и Ашдоде – 11-19, в Ариэле – 8-16, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 14-18, на Голанских высотах – 8-16.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 19 градусов, высота волн – 20-60 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-восточный ветер (до 10 км/ч), в районе Хайфы – юго-восточный (до 10 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-восточный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 20 км/ч).

В воскресенье – дожди на большей части страны. В понедельник-вторник – переменная облачность, местами дожди.

Израиль
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