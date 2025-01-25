x
25 января 2025
|
последняя новость: 02:30
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 января 2025
|
25 января 2025
|
последняя новость: 02:30
25 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ДТП на севере Израиля, двое пострадавших в тяжелом состоянии

Мада
ДТП
время публикации: 25 января 2025 г., 02:30 | последнее обновление: 25 января 2025 г., 05:20
ДТП на севере Израиля, двое пострадавших в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

В ночь на 25 января на 85-й трассе около перекрестка Ясиф столкнулись три автомобиля. В результате аварии пострадали шесть человек. Все пострадавшие направлены в больницу "Галиль" в Нагарии.

Двое пострадавших, мужчина и женщина 30-35 лет, получили тяжелые травмы. Остальные – трое 17-летних и один 28-летний – были травмированы легко, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 января 2025

В результате ДТП была тяжело травмирована маленькая девочка
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 января 2025

Недалеко от Бейт-Шемеша перевернулся квадроцикл, тяжело травмирован молодой мужчина