ДТП на севере Израиля, двое пострадавших в тяжелом состоянии

В ночь на 25 января на 85-й трассе около перекрестка Ясиф столкнулись три автомобиля. В результате аварии пострадали шесть человек. Все пострадавшие направлены в больницу "Галиль" в Нагарии.

Двое пострадавших, мужчина и женщина 30-35 лет, получили тяжелые травмы. Остальные – трое 17-летних и один 28-летний – были травмированы легко, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.