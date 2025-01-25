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Израиль

Один из палестинских заключенных, находящихся в тюрьме "Кцаот", отказался возвращаться в сектор Газы

ШАБАС
время публикации: 25 января 2025 г., 17:10 | последнее обновление: 25 января 2025 г., 17:10
Один из палестинских заключенных, находящихся в тюрьме "Кцаот", отказался возвращаться в сектор Газы
Moshe Shai/FLASH90

Один из палестинских заключенных, находящихся в тюрьме "Кцаот", отказался возвращаться в сектор Газы. Он был исключен из списка освобождаемых, его заменил другой заключенный.

Ранее Управление тюрем Израиля (ШАБАС) сообщило, что 200 палестинских заключенных, осужденных за террористическую деятельность, были переведены из различных тюрем страны в тюрьмы "Офер" и "Кцаот", а затем освобождены и доставлены к КПП "Керем Шалом".

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