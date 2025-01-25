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Израиль

ШАБАС: в рамках сделки освобождены 200 палестинских заключенных

ШАБАС
время публикации: 25 января 2025 г., 15:53 | последнее обновление: 25 января 2025 г., 16:19
ШАБАС: в рамках сделки освобождены 200 палестинских заключенных
Chaim Goldberg/Flash90

Управление тюрем Израиля (ШАБАС) сообщило, что 200 палестинских заключенных, осужденных за террористическую деятельность, были переведены из различных тюрем страны в тюрьмы "Офер" и "Кцаот".

Заключенные перевозились под усиленной охраной элитного подразделения ШАБАСа "Нахшон".

Затем заключенные, находившиеся в тюрьме "Офер", были переправлены в Иудею и Самарию, а заключенные из тюрьмы "Кцаот" доставлены к КПП "Керем Шалом".

Оттуда их перевезут в государства, которые должны будут их принять по условиям соглашения – в Турцию, Катар или Египет.

Израиль
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