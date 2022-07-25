СМИ: движение ХАБАД просит Израиль заморозить передачу Александровского подворья России

Ассоциация Любавического хасидизма (ХАБАД) США обратилась к юридическому советнику правительства Гали Баарав-Миаре с просьбой заморозить передачу правительству России Александровского подворья, находящегося в Старом городе Иерусалима.

Движение ХАБАД требует, чтобы передача прав собственности на недвижимость в Иерусалиме была обусловлена возвращением ХАБАДу "библиотеки Шнеерсона", которой, по мнению любавических хасидов, Россия завладела незаконно.

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По информации израильского сайта "Аруц-7", в письме, подготовленном адвокатом Ури Кейдаром и являющимся предупреждением перед обращением в суд, указывается, что в коллекцию входят 12000 книг и редких документов в основном на иврите и идише. Коллекция собиралась с конца 18 века и до наших дней. Уникальная коллекция является достоянием и наследием всего еврейского народа. В ходе Первой мировой войны часть ее была перевезена в Москву, а после революции присвоена советской властью, наследником которой является современная Россия.

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В США было вынесено несколько судебных решений в пользу движения ХАБАД, требующих возвращения "библиотеки Шнеерсона" в США. Российские власти на это заявляли, что американский суд не может указывать России, что делать с ее собственностью. В последствии коллекция была передана российскими властями в Еврейский музей и центр толерантности в Москве.

Адвокат Ури Кейдар в своем письме к юридическому советнику выражает надежду, что государство Израиль сделает все от него возможное, чтобы вернуть коллекцию еврейских книг центру ХАБАД в США.

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В своем письме адвокат Кейдар также упоминает о текущей кризисной ситуации: "Из-за политической чувствительности вопроса и кризиса, который может возникнуть в этих обстоятельствах; а также в свете того факта, что некоторые из активов, которые принадлежат правительству России и/или могут быть переданы в его собственность в будущем, определяются как "святое место" в соответствии с израильским законодательством; я попросил своего клиента, всемирное движение ХАБАД, довести до вашего сведения и до сведения израильского правительства заблаговременно, что оно намерено подать в суд на российское правительство в Израиле, в том числе в отношении российских активов (или тех, которые российское правительство желает зарегистрировать в качестве их владельца) в Израиле".

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Отметим, что о просьбе заморозить передачу Александровского подворья стало известно на фоне кризиса в отношениях Иерусалима и Москвы, вызванного угрозой запрещения деятельности Еврейского агентства в России.