В понедельник, 25 июля, стало известно, что умер известный израильский журналист Михаил Гильбоа, многие годы работавший на радиостанции РЭКА.

Причина смерти – осложнения после заражения коронавирусом.

Похороны состоятся во вторник, 26 июля, в 18:00, на кладбище Менуха вэ Нахала в Кфар-Сабе.

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Михаил (Михаэль) Гильбоа (Михаил Герцман) родился в 1946 году в Черновцах, репатриировался в Израиль в 1969 году. С 1970 года работал на государственной радиостанции "Коль Исраэль" – сначала в отделе передач на русском языке, а с 1991 года на радиостанции РЭКА, где занимал пост заместителя главного редактора. Возглавлял Ассоциацию русскоязычных журналистов Израиля.

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Передача "Детский недетский вопрос" с Михаилом Гильбоа. 2012 год