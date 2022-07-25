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    В Израиле

    Умер известный израильский журналист Михаил Гильбоа

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    Умер известный израильский журналист Михаил Гильбоа
    "Детский недетский вопрос"/ITON TV

    В понедельник, 25 июля, стало известно, что умер известный израильский журналист Михаил Гильбоа, многие годы работавший на радиостанции РЭКА.

    Причина смерти – осложнения после заражения коронавирусом.

    Похороны состоятся во вторник, 26 июля, в 18:00, на кладбище Менуха вэ Нахала в Кфар-Сабе.

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    Михаил (Михаэль) Гильбоа (Михаил Герцман) родился в 1946 году в Черновцах, репатриировался в Израиль в 1969 году. С 1970 года работал на государственной радиостанции "Коль Исраэль" – сначала в отделе передач на русском языке, а с 1991 года на радиостанции РЭКА, где занимал пост заместителя главного редактора. Возглавлял Ассоциацию русскоязычных журналистов Израиля.

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    Передача "Детский недетский вопрос" с Михаилом Гильбоа. 2012 год

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