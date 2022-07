В Израиле умер известный публицист Слава Рабинович

На этой неделе в Израиле в возрасте 56 лет умер Слава Рабинович – инвестиционный финансист, экономический и политический аналитик, интернет-журналист и публицист.

Первой о его смерти 5 июля на своей странице в Twitter сообщила журналистка Надежда Кеворкова. Затем информацию о смерти со ссылкой на нее вечером 5 июля опубликовал сайт "Курсор". После чего сообщение о смерти Славы Рабиновича широко разошлось по соцсетям.

6 июля сообщение о смерти Славы Рабиновича подтвердил бизнесмен и общественный деятель Леонид Невзлин. "Славы больше нет. Сегодня кремация. Он был светлым и смелым человеком. После аварии в сентябре прошлого года он так и не смог вылезти из ужасных последствий для здоровья и катастрофической потери качества жизни. Светлая память", – написал Невзлин.

Слава Рабинович родился 6 мая 1966 года в Ленинграде. В 1983-1988 годах учился на радиотехническом факультете Ленинградского электротехнического института связи.

Выехал из СССР в Рим для получения статуса беженца и разрешения на въезд в США. В марте – ноябре 1989 года жил и работал в Италии на сельскохозяйственных фермах в Пассоскуро, Ладисполи, Черветери, Санта-Маринелла и виноградниках в Черветери.

8 ноября 1989 года прилетел в Нью-Йорк. До 1994 года работал в Центре еврейской ассоциации молодёжи в Нью-Йорке (Young Men"s Hebrew Association), затем торговал электроникой.

В 1994-1996 годах учился в Школе бизнеса Нью-Йоркского университета (Stern School of Business at New York University), получил степень магистра делового администрирования (MBA).

В 1995 году получил гражданство США и второе гражданство Российской Федерации.

С 1996-2000 годах работал в компании Hermitage Capital Management у У.Браудера, специализировался на инвестициях в российский рынок ценных бумаг. Вернулся в Россию, в московский офис компании. Был старшим трейдером, затем соуправляющим фонда Hermitage.

В 2000-2001 годах – управляющий активами компании Ренессанс Капитал.

В 2001-2003 годах – управляющий инвестиционной компанией MCM Capital Advisors, близкой к МДМ-Банку.

С 2004 года – главный исполнительный директор управляющей компании Diamond Age Capital Advisors Ltd. В 2013 году компания управляла активами в $230 миллионов долларов.

C 2007 года стал широко известен как экономический и политический аналитик, независимый публицист и блогер. Многочисленные русскоязычные и англоязычные интернет-, радио- и печатные СМИ публиклвали его интервью и регулярные аналитические комментарии. Среди них: Bloomberg, Forbes, "Радио Свобода", "Экономические известия", "Обозреватель", "Гордон", "Новый регион", "Эхо Москвы", "Дождь", "Слон" и другие.

22 сентября 2021 года был сбит машиной в Рош-Пине (север Израиля), получил тяжелую травму ног. Был прооперирован в клинике "Зив" в Цфате.

Скончался 5 июля 2022 года.