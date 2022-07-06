adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
18 - 29°
Тель-Авив:
23 - 28°
Эйлат:
27 - 39°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
$ 3.519 ₪ 3.623 ₪
Иерусалим:
18 - 29°
Тель-Авив:
23 - 28°
Эйлат:
27 - 39°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В Израиле

    В Израиле умер известный публицист Слава Рабинович

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    В Израиле умер известный публицист Слава Рабинович
    Wikipedia.org. Фото: Ivtorov

    На этой неделе в Израиле в возрасте 56 лет умер Слава Рабинович – инвестиционный финансист, экономический и политический аналитик, интернет-журналист и публицист.

    Первой о его смерти 5 июля на своей странице в Twitter сообщила журналистка Надежда Кеворкова. Затем информацию о смерти со ссылкой на нее вечером 5 июля опубликовал сайт "Курсор". После чего сообщение о смерти Славы Рабиновича широко разошлось по соцсетям.

    adv_11 incontent_1

    6 июля сообщение о смерти Славы Рабиновича подтвердил бизнесмен и общественный деятель Леонид Невзлин. "Славы больше нет. Сегодня кремация. Он был светлым и смелым человеком. После аварии в сентябре прошлого года он так и не смог вылезти из ужасных последствий для здоровья и катастрофической потери качества жизни. Светлая память", – написал Невзлин.

    adv_12 m_ar_1

    Слава Рабинович родился 6 мая 1966 года в Ленинграде. В 1983-1988 годах учился на радиотехническом факультете Ленинградского электротехнического института связи.

    Выехал из СССР в Рим для получения статуса беженца и разрешения на въезд в США. В марте – ноябре 1989 года жил и работал в Италии на сельскохозяйственных фермах в Пассоскуро, Ладисполи, Черветери, Санта-Маринелла и виноградниках в Черветери.

    adv_13 incontent_2

    8 ноября 1989 года прилетел в Нью-Йорк. До 1994 года работал в Центре еврейской ассоциации молодёжи в Нью-Йорке (Young Men"s Hebrew Association), затем торговал электроникой.

    adv_14 m_ar_2

    В 1994-1996 годах учился в Школе бизнеса Нью-Йоркского университета (Stern School of Business at New York University), получил степень магистра делового администрирования (MBA).

    В 1995 году получил гражданство США и второе гражданство Российской Федерации.

    adv_15 incontent_3

    С 1996-2000 годах работал в компании Hermitage Capital Management у У.Браудера, специализировался на инвестициях в российский рынок ценных бумаг. Вернулся в Россию, в московский офис компании. Был старшим трейдером, затем соуправляющим фонда Hermitage.

    adv_16 m_ar_3

    В 2000-2001 годах – управляющий активами компании Ренессанс Капитал.

    В 2001-2003 годах – управляющий инвестиционной компанией MCM Capital Advisors, близкой к МДМ-Банку.

    adv_17 incontent_4

    С 2004 года – главный исполнительный директор управляющей компании Diamond Age Capital Advisors Ltd. В 2013 году компания управляла активами в $230 миллионов долларов.

    adv_18 m_ar_4

    C 2007 года стал широко известен как экономический и политический аналитик, независимый публицист и блогер. Многочисленные русскоязычные и англоязычные интернет-, радио- и печатные СМИ публиклвали его интервью и регулярные аналитические комментарии. Среди них: Bloomberg, Forbes, "Радио Свобода", "Экономические известия", "Обозреватель", "Гордон", "Новый регион", "Эхо Москвы", "Дождь", "Слон" и другие.

    22 сентября 2021 года был сбит машиной в Рош-Пине (север Израиля), получил тяжелую травму ног. Был прооперирован в клинике "Зив" в Цфате.

    adv_19 incontent_5

    Скончался 5 июля 2022 года.

    adv_20 m_ar_5

    adv_21 m_end_ar_wwh
    Ссылки по теме
    adv_22 ar_middle_wwh
    adv_23 ar_middle_yandex
    adv_24 ar_middle_mobile_yandex
    adv_25 ar_right_wwh
    adv_26 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    13:55 В Израиле умер известный публицист Слава Рабинович
    12:40 Минобороны РФ опубликовало отчет о ходе "спецоперации" в Украине, идет 133-й день войны
    10:32 В Зихрон-Якове взорвался автомобиль, есть погибший
    10:28 Яир Голан объявил о решении баллотироваться на пост главы МЕРЕЦ
    09:59 Операция "Волнорез" продолжается: задержаны 24 подозреваемых в терроре
    09:57 Махмуд Аббас и Исмаил Ханийя провели первые с 2016 года переговоры
    09:27 Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях российской армии на 133-й день войны
    09:06 Генпрокуратура Украины: в результате военной агрессии РФ погибли 346 детей
    adv_27 ar_right_2
    adv_28 ar_right_3
    adv_29 ar_right_4
    adv_30 ar_right_5