Коалиция после голосования: Левин строит планы, Бен-Гвир критикует коллег по правительству

Министр юстиции Ярив Левин заявил в беседах с приближенными, что сразу после возвращения Кнессета с летних каникул, коалиция начнет продвижение закона об изменении состава комиссии по назначению судей.

По словам Левина, утверждение закона об ограничении принципа неприемлемости является "историческим первым шагом в процессе реформирования юридической системы Израиля". Глава минюста не отреагировал на слова премьер-министра, согласно которым он намерен предоставить время до конца ноября для переговоров с оппозицией.

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В то же время, в коалиции отмечают, что речь идет именно о тех четырех месяцах, которые Левин предлагал оппозиции в период переговоров о смягчении утвержденного накануне закона и замораживания дальнейших шагов по реформе. Из этих четырех месяцев три приходятся на летние каникулы Кнессета. По словам представителей коалиции, на первом этапе зимней сессии будет утверждаться закон о призыве и только после этого вопрос реформы вновь будет на повестке дня.

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В политической системе продолжают обсуждать процесс голосования по закону о неприемлемости. Министр финансов Бецалель Смотрич, который вместе с министром просвещения Йоавом Кишем вел переговоры с оппозицией о компромиссе, прокомментировал ход переговоров в интервью "Кан".

"Даже палестинцы выдвигали нам менее жесткие требования и условия", – сказал Смотрич. "Мы вчера сделали важный шаг в правильном направлении, но я не в эйфории и не спешу ликовать, когда половине народа больно", – сказал он. Несмотря на обвинения, которые звучат в его адрес со стороны Итамара Бен-Гвира, Смотрич утверждает, что попытка прийти к компромиссу была верной.

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"Мы сделали все, что могли для того, чтобы договориться, и это было правильно", – заявил Смотрич.

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Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, в свою очередь, подверг резкой критике министра обороны Йоава Галанта. "Он привел в Кнессет высокопоставленных офицеров, чтобы они убеждали министров выступить против закона", – заявил Итамар Бен-Гвир. Эти слова касаются встреч, которые проводили накануне глава военной разведки (АМАН) Аарон Халива и глава оперативного отдела генштаба Одед Басьюк с министрами, входящими в состав военно-политического кабинета. В ходе этих встреч офицеры делились с министрами своим пониманием последствий принятия закона об ограничении принципа неприемлемости для армии. Бен-Гвир отказался встречаться с офицерами, назвав такие встречи нелегитимной попыткой повлиять на министров.