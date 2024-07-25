Банковский сотрудник обвиняется в похищении крупных сумм денег у пожилых людей

Государственная прокуратура представила в окружной суд Тель-Авива обвинительные заключения против сотрудника банка "Апоалим" и "Банк а-Доар" в Яффо, который пользовался своим служебным положением для поиска уязвимых пожилых людей, втирался к ним в доверие и похищал у них крупные суммы денег. Многие из его жертв не владели ивритом.

27-летнему Надаву Абу-Диабу из Бат-Яма вменяется кража, осуществленная государственным служащим, эксплуатация пожилых людей, получение средств обманным путем при отягчающих обстоятельствах, подлог с целью кражи, отмывание денег и другие правонарушения. Прокуратура обратилась к суду с просьбой продлить срок содержания обвиняемого до завершения судебных разбирательств.

По данным обвинительного заключения, Надав Абу-Диаб в период с 2022 года и вплоть до его ареста в июле текущего года во время своей работы в банке "Апоалим" и в Почтовом банке выяснял данные одиноких пожилых людей, некоторые из которых не владели ивритом, связывался с ними и обманным путем получал контроль над их жизнью, имуществом, банковскими счетами и пенсионными сбережениями.

Обвиняемый втирался в доверие к пожилым людям, убеждал их, что хочет им помочь, налаживал с ними дружеские отношения и становился важной частью их жизни, после чего селился у них дома и получал полный контроль над их деньгами и имуществом.

В частности, он составлял фиктивные справки для фирм по уходу за пожилыми людьми, в соответствии с которыми его жертвы якобы нуждаются в уходе. При помощи адвоката он добивался статуса опекуна пожилых людей на основании поддельных документов, добивался назначения помощником этих пожилых людей с оплатой от "Битуах Леуми", при этом не предоставлял жертвам требуемую им помощь и обманным путем получал деньги.

Он привел врача к одной из своих жертв, чтобы тот дал заключение о недееспособности пожилой женщины. Представив поддельные документы о том, что обвиняемый якобы является внуком этой женщины, он получил статус опекуна. Получив доступ к счетам своих жертв, обвиняемый опустошал эти счета, а также в качестве "опекуна" он продал квартиру одного из пожилых людей.

Обвиняемый также незаконно легализовал 600 тысяч шекелей, которые он снял со счетов пожилых людей, оплачивал за их счет свои долги посредством банковского перевода с чужих счетов на счет своего адвоката и другие счета, снимал получаемые ими пособия и выписывал фиктивные квитанции, чтобы скрыть похищение средств.