"Русское мошенничество": как это происходит, как не стать жертвой мошенников, что делает полиция

NEWSru.co.il продолжает публикации о случаях так называемого "русского мошенничества", когда жертвами становятся русскоговорящие израильтяне – в основном, пожилые люди, лишающиеся своих накоплений за много лет. Капитан полиции Авишай Арэль, офицер отдела по борьбе с киберпреступностью Следственного управления полиции Израиля, по нашей просьбе рассказал об этом явлении и о том, как полиция борется с ним.

Материал подготовила Елена Пепел.

Далее приводится прямая речь Авишая Арэля.

Я бы хотел рассказать о киберпреступности в целом, действующей в интернете, а затем более подробно коснуться категории так называемой "русской аферы", "русского мошенничества" ("окец руси"): приведу примеры, как преступники связываются с людьми, как они представляются, выдавая себя, например, за офицеров полиции, представителей банка, кредитной компании, даже тех или иных пенсионных фондов. Есть и другие схемы, о которых я также расскажу: "русское мошенничество" видоизменяется, и мы наблюдаем эти изменения в последние месяцы, очень важно знать о них, чтобы быть осторожнее и остерегаться.

Мы поговорим о подозрительных признаках, я расскажу о том, на что следует обратить внимание, когда к вам обращаются, будь то посредством SMS-сообщений, которые присылают на ваш телефон, или звонков из-за границы, или же вы обращаете внимание на объявления, публикуемые в социальных сетях, рекламирующие различные инвестиции на русском языке. Там также есть определенные подозрительные признаки, которые важно замечать.

А затем мы поговорим о рекомендациях: что нужно делать, как избежать попадания в ловушку, и поговорим о действиях, которые предпринимает полиция в последние два года для информирования людей об этих мошеннических схемах, мы встречаемся с людьми, в прошлом году провели 100 таких информационных встреч, и в этом году тоже планируются десятки или даже сотни новых встреч. Эта информационная кампания, насколько мне известно, стартует в течение ближайшего месяца. И мы поговорим о других контролирующих организациях, в продолжение обсуждений, проходивших в Кнессете, эти организации сотрудничают с полицией Израиля в рамках различных совместных проектов: например, Объединение банков и Банк Израиля. Эти проекты сосредоточены на надзоре за соблюдением правил финансовыми организациями, чтобы предотвратить снятие и перевод средств за границу, как это происходит в случае "русского мошенничества".

Что такое кибермошенничество?

Это такой вид киберпреступлений, когда злоумышленники разными способами обманывают и вводят в заблуждение людей, похищают или получают доступ к их личным данным и используют эти личные данные в обманных целях – чтобы похищать деньги или выдавать себя за людей, чьи данные похищены, и оформлять на их имя ссуды и кредиты, или вынуждают людей передать свои личные данные, такие как номера кредитных карт и другую информацию, через различные сайты. Иногда злоумышленники обращаются к людям при помощи SMS-сообщений, иногда – через социальные сети, иногда при помощи звонков по телефону, иногда через WhatsApp – и пытаются похитить их личные данные и идентификационную информацию.

Основная причина, зачем они это делают – это потому что они не могут взломать хорошо защищенные базы финансовых организаций, таких как банки, чтобы получить доступ к счетам клиентов, или таких как пенсионные фонды, чтобы получить доступ к пенсионным накоплениям клиентов. Поэтому они прибегают к обману, фишингу, как это называется, и пытаются добыть данные обманным путем от самих жертв, а затем используют эти данные общепринятым путем, чтобы войти на банковский счет, осуществить сделки на кредитную карту, иногда вводят в заблуждение клиентов банков и других финансовых организаций и убеждают их перевести деньги в другую страну или на другой счет или даже передать деньги курьеру, который придет к жертве домой.

Так что все эти действия направлены на получение идентификационной информации – либо для продажи на "черном рынке" – в даркнете, либо для получения немедленной финансовой выгоды: снятия денег, перевода денег, получения ссуд; или же для шантажа – например, блокируются банковские счета, чаще всего принадлежащие компаниям, или аккаунты в социальных сетях, особенно если у них большое количество фолловеров; или злоумышленники получают доступ к чужим аккаунтам в социальных сетях, чтобы продвигать ту или иную повестку, писать от их имени комментарии определенной направленности, демонстрировать приверженность той или иной идеологии, воздействовать на общественное мнение. Последнее часто происходит перед выборами, когда со взломанных аккаунтов ведут агитацию, оставляют с этих аккаунтов комментарии у других пользователей, создавая впечатление большого количества реакций и используя "социальную инженерию", манипуляцию людьми в сети. Это очень распространено в США, особенно в предвыборный период, но важно понимать, что это существует и у нас.

"Русская афера" или "русское мошенничество"

Давайте теперь поговорим о "русском мошенничестве" более конкретно. В течение двух-трех последних лет, примерно сразу после начала коронакризиса, возникло явление, когда злоумышленники, применяя "социальную инженерию" (манипуляцию человеком, цель которой – заставить его выдать личные данные), обманывают пожилых русскоговорящих граждан. В последнее время эта схема расширяется – теперь это не только пожилые русскоязычные израильтяне, но и франкоязычные, и англоязычные. Существует множество видов мошенничества, которые можно классифицировать по используемому языку, но давайте вернемся к "русскому мошенничеству": оно сейчас самое распространенное, и полиция Израиля вкладывает огромные ресурсы на борьбу с ним.

И мы знаем, что не все люди, ставшие жертвами мошенничества, приходят подать жалобу в полицию, поэтому реальные объемы этого явления мы не можем знать. Мы можем судить на основании количества поданных в полицию Израиля заявлений и количества дел, которыми полиция занимается. По официальным данным полиции, от пожилых людей, ставших жертвами "русского мошенничества", поступают сотни жалоб в год. В 2021, 2022 и 2023 годах поступало от 500 до 600 заявлений в год. И мы понимаем, что это явление гораздо более масштабное. Не все жалуются. Поэтому нам очень важно поговорить и о подаче заявлений. Надо понимать: даже если вы не владеете ивритом – это не помеха в подаче жалобы в полицию, у полиции есть возможность помочь.

"Русское мошенничество" работает так: злоумышленники применяют "социальную инженерию" против пожилых людей, говорящих на русском языке. Преступление совершается посредством выдавания себя за другое лицо (представителя компании) при помощи телефонного разговора. Звонок исходит из-за границы, при этом злоумышленник меняет номер исходящего звонка: таким образом, тот, кому позвонили, видит телефонный номер, который идентичен номеру банка, номеру кредитной компании, иногда даже номеру полицейского участка. И если человек перезванивает на этот номер – он попадает в филиал банка, центр по работе с клиентами кредитной компании или в полицейский участок. Это происходит потому, что мошенники используют различные программы или приложения для телефона, позволяющие пользователю ввести номер, который появится у принявшего звонок на экране, в том числе и когда звонят из-за границы.

Злоумышленник связывается с жертвой, говорит на русском языке, в процессе разговора мошенник преследует цель выманить у жертвы деньги – есть несколько возможных вариантов, и эти деньги должны быть переведены за границу, в Израиле они не остаются. Самый распространенный способ такой: злоумышленники выдают себя за легитимных представителей банков, кредитных компаний, Банка Израиля, полиции Израиля, следователей отдела борьбы с киберпреступностью. Они во время телефонного разговора убеждают жертву, что принадлежащие жертве деньги в опасности – то есть, якобы в банке происходит какая-то афера, "а я, следователь полиции, пытаюсь вам помочь спасти ваши деньги, так что проявите гражданскую сознательность, помогите стране поймать преступников, давайте пока переведем ваши деньги – исключительно в целях безопасности – на тот или иной счет, и так вы поможете нам поймать воров и мошенников".

А русскоязычные пожилые граждане любят помогать, им нравится быть полезными, они отзывчивы, готовы прийти на помощь, поэтому они чаще других становятся жертвами такого обмана. Иногда они даже не задают нужных вопросов, не понимая, с кем они на самом деле говорят. И когда этот самозванец звонит, иногда он отправляет через WhatsApp (с зарубежного номера) фотографию поддельного удостоверения полицейского: оно выглядит не так, как настоящее, но ведь речь идет о людях, которые настоящих и не видели, просто не сталкивались с таким в своей жизни. Они шлют поддельные удостоверения, свои фотографии на фоне израильского флага, или лого банка, в зависимости от того, за представителя какой именно организации преступник себя выдает. Они действительно вкладываются в такую подготовку. В разговоре они иногда упоминают звания, чаще очень высокие – например, представляются "ницав" такой-то (генерал-майор полиции).

Типичная схема "русского мошенничества"

Это выверенная отработанная мошенническая схема, которая делится на несколько частей. Первый звонок – говорит якобы представитель полиции, сообщает о каком-то взломе или попытке взлома, при этом чаще всего они не знают даже, в каком именно банке вы находитесь. И не нужно им сообщать эту информацию, ни в коем случае. Иначе затем – получив от вас информацию, каким именно банком вы пользуетесь, – вы получаете следующий звонок, на этот раз якобы из вашего банка, и человек, выдающий себя за сотрудника отдела безопасности банка или отдела кибербезопасности, начинает убеждать вас, что ваши деньги действительно в опасности. "Я так понимаю, из полиции к вам уже обращались, так что давайте, чтобы защитить ваши деньги, мы организуем перевод ваших денег на безопасный счет через тот или иной пункт обмена валюты", – говорит этот человек.

И он просит вас самостоятельно снять деньги, пойти в пункт обмена валюты и перевести эти деньги на зарубежный счет. Они делают это по-разному, иногда даже присылают курьера, своего сообщника здесь, в Израиле, и он приходит к жертве домой или встречается в назначенном месте, берет деньги, берет кредитные карты – все, что только удается выманить. И жертва при этом думает, что с этой минуты его деньги под охраной на время этого якобы ведущегося расследования, а на самом деле это абсолютное мошенничество, и деньги ему никогда уже не вернут.

Мне важно подчеркнуть еще один момент. Во время этих мошеннических разговоров иногда с клиентами говорят на иврите, они могут произнести одно-два предложения на иврите, чтобы убедить жертву, что он говорит действительно с кем-то из Израиля. Ведь люди начинают подозревать, спрашивать, почему вы говорите со мной по-русски – так что есть мошенники, которые знают несколько слов на иврите.

Я хочу рассказать, какие в таких разговорах есть подозрительные моменты, и на что стоит обратить внимание, чтобы оборвать мошенников в самом начале и дать им понять, что это явление вам знакомо, что вы понимаете, что это обман, и сотрудничать с ними и выполнять их пожелания вы не будете.

Как определить, что это мошенничество

Прежде всего, и это главное: звонят вам, инициатор разговора не вы. Да, вам могут позвонить и настоящие представители настоящего банка: но они никогда не попросят вас назвать вашу идентификационную информацию. И, конечно, представители банка не говорят по-русски и отлично владеют ивритом. Всегда можно попросить перейти на иврит, и мошенникам это очень осложняет задачу: если они перейдут на иврит, их иврит обычно очень плох. Когда настоящий представитель банка звонит клиенту банка, он никогда не просит информацию о счете, пароли, коды и так далее. Существуют вопросы, которые банкир задает для того, чтобы подтвердить личность клиента – это происходит при разговоре с любым представителем финансовой организации. Вас могут попросить назвать четыре последние цифры кредитной карты – ни в коем случае не весь номер. Такие сведения, как срок годности кредитной карты или три цифры на обороте карточки представителю банка не нужны! Представитель банка может спросить имена ваших родителей, в каком городе вы живете – те вопросы, которые задавались вам при открытии счета для того, чтобы помочь вам пройти идентификацию для осуществления операций. Ответы на эти вопросы не нанесут вам финансового ущерба, не помогут получить доступ к вашему счету или вашей кредитной карте. С четырьмя последними цифрами кредитной карты невозможно использовать эту кредитную карту. И когда "представитель банка" просит у вас более полную личную информацию – это очень подозрительно.

Дело в том, что настоящий представитель банка просит вас ответить на эти вопросы – четыре последние цифры кредитной карты, город, девичья фамилия матери – не потому, что он не знает этой информации, он ее знает, это занесено в ваше дело. Он таким образом подтверждает, что вы – это действительно вы, владелец счета или карты. И вот если у вас просят все данные, если просят код доступа на ваш счет, ваш пароль – эти данные банку не нужны, они у банка есть, и у клиента никогда настоящие представители банка их не спрашивают. Нормальные беседы представителей банка с клиентом – это информационные беседы, о состоянии его банковского счета, об услугах банка, которые могут быть ему интересны, о ссудах, которые клиент может взять. У него никогда не попросят проводить какие-либо операции на своем счете.

Если вам позвонили "из банка" и у вас возникли малейшие подозрения, нужно как следует все выяснить, и не у того человека, с которым вы разговариваете прямо сейчас и который вам позвонил, а связавшись со своим филиалом банка или с информационным центром своего банка напрямую.

Поэтому главная рекомендация, когда вам позвонили не по вашей инициативе "из банка", "из кредитной компании" или "из страховой компании", вам рассказали о каком-то предложении, которое вас заинтересовало – запишите имя представителя, который вам звонил, детали этого предложения, положите трубку – и звоните напрямую в банк с вопросом, существует ли такая ссуда или услуга, и далее беседуйте с банком по своей инициативе, понимая, что вы позвонили именно в банк. Если позвонивший вам "представитель банка" прислал вам сообщение, где вы должны заполнить данные – прекращайте разговор, звоните в банк напрямую, ни в коем случае не вводите свои личные данные и не нажимайте ни на какие ссылки.

Что нужно делать, если с вами связались мошенники

Я приведу пример из "русского мошенничества". Звонит некто, по имени, допустим, Борис, и говорит: ваш счет в опасности, нужно перевести деньги, я звоню из банка, преступники взломали ваш счет – и так далее. Что нужно сделать? Записать все детали (можно записать сам разговор на телефоне), стоит задать вопросы – какой банк, какое отделение, то есть, детали, которые вы знаете, но не называйте эти детали самостоятельно. Прав он или неправ – не нужно ему сообщать, не нужно исправлять и давать ему информацию, которую он использует против вас. Далеко не всегда мошенники знают, в каком отделении банка у вас счет, в каком именно банке, они не могут сказать – какой у вас номер счета. Они звонят огромному количеству людей в надежде, что кто-то попадется и выдаст всю информацию сам. Получив ответы – прекращайте разговор, отключитесь от него и сами позвоните в свое отделение банка, расскажите, кто вам позвонил и что сказал. В случае мошенничества банк тут же сообщит вам об этом и скажет, что делать, чтобы вы не пострадали. Если вы все же выдали какую-то информацию – обязательно предупредите об этом свой банк. Если вам не удалось дозвониться – сходите в свое отделение банка лично, обезопасьте себя. Банк Израиля и руководство банков обучают сотрудников работать с такой информацией.

Еще один вариант – когда мошенники рассылают сообщения, в том числе даже на иврите. Текст "ваш счет в опасности, в таком-то банке (в Израиле не так много банков, и хотя бы в отношении некоторых получивших рассылку мошенники угадают), и чтобы защитить свои деньги, пройдите по ссылке и внесите требуемые данные". Цель та же – заставить человека нервничать и выманить у него личные данные, чтобы его обокрасть. Иногда даже в заголовке таких сообщений или в исходящем номере написано "Банк "Дисконт", допустим, и реальный номер банка. Я и сам получил такое сообщение – якобы от банка "Дисконт" пару месяцев назад. Рассмотрите сообщение внимательно: там часто бывают грамматические ошибки. Если вы не владеете ивритом в достаточной степени, чтобы заметить ошибки – перешлите сообщение своим детям, внукам, тем, кто сможет вам помочь. И не пугайтесь, тот факт, что вы получили такое сообщение, ничем вам не угрожает, главное – не переходить по ссылкам, не вносить личные данные, не устанавливать на свой телефон программы по этим ссылкам. Без вашего участия сообщение безвредно.

Банки в случае проблем не ограничились бы лаконичными сообщениями, они бы пригласили вас в филиал. Обратите внимание: эти сообщения содержат минимум информации, они очень общие, чтобы подошли максимальному количеству получателей. Если банк в сообщении обращается к вам по имени, потому что он знает ваше имя, вы его клиент – мошенники делают массовые рассылки, без имен, с ошибками. Получив такое сообщение, я связался со своим отделением банка и сказал, что получил это сообщение. Представительница банка тут же вошла на мой банковский счет, и там всегда указано, посылал ли мне банк сообщения, когда и какие. И она сказала, что банк это сообщение не посылал.

Сообщения призваны напугать, заставить нервничать: или пишут, что у вас очень большой минус, превышающий разрешенный, или ваш счет взломан, и так далее. И при этом настоящее сообщение от банка пригласит вас обратиться в отделение – а мошенники попросят перейти по ссылке и указать данные. Ни в коем случае не нажимайте на ссылки. Может быть даже написано "ваш счет в банке "Леуми" взломан", но у меня нет счета в "Леуми", мой счет в другом банке. Это еще один признак, что сообщение не настоящее.

Сообщение полностью не на иврите – например, пришло сообщение якобы от банка "Апоалим" целиком на русском языке. Это тоже подозрительно. Да, по вашему желанию банк может внести вас в категорию русскоязычных клиентов, но сообщения от банка, во-первых, начинаются с вашего имени, во-вторых, дублируются на русском и на иврите. Так что повторюсь: не нажимать ни на какие ссылки, обратиться напрямую в банк и рассказать о полученном сообщении.

Иногда мошенники утверждают, что в вашем банке кто-то из сотрудников взламывает счета клиентов и предупреждают, чтобы вы ни в коем случае не обращались в банк: это тоже ложь, позвоните в информационный центр банка и выясните всю информацию. Банки получают десятки таких обращений в неделю, и случаи повторяются, потому что мошенники обращаются к своей "целевой аудитории" массово, по одинаковым схемам. Позвоните в информационный центр банка сами, расскажите: "Мне позвонил офицер полиции по имени Алекс, сказал не обращаться в банк, потому что там воруют мои деньги". Позвоните в полицию, сообщите, что вам звонил якобы представитель полиции, и вам объяснят, что нужно делать и как обратиться в полицейский участок.

Запомните: полиция Израиля никогда, ни при каких обстоятельствах не обращается к клиентам банков. Даже если есть подозрения о нарушениях в банках – будет возбуждено расследование, и в самом крайнем случае клиента пригласят в отделение полиции дать показания: не по телефону, не по ссылкам, не в WhatsApp. И, конечно, полиция не попросит вас снять деньги со своего счета и кому-то их передать, ни при каких обстоятельствах. Если есть подозрения в отношении нарушений в банке – они расследуются, существует банковский надзор, существует множество регуляторов, расследующих подобные явления, и ни один из них не позвонит клиенту банка не попросит произвести те или иные операции, которые подвергают этого человека опасности. Перевод денег за границу, безусловно, подвергает опасности этого человека: вы переводите деньги на счет, принадлежность которого вам неизвестна. Именно поэтому мошенники просят воспользоваться услугами обменника валюты, они говорят: не переводите деньги в банке, это будет дороже, вы заплатите комиссионные, идите в обменник, там дешевле. Или говорят: "В банке вас остановят и не позволят сделать перевод". Ну, конечно, остановят, они же поймут, что вас обманывают. Это мошенничество, не переводите деньги. Если вы обратитесь в обменник – естественно, обменник переведет без вопросов. Потому мошенники и просят не переводить через банк.

Давайте вернемся к основным рекомендациям: в разговоре не по вашей инициативе, когда позвонили вам, не передавать личную информацию, не нажимать никакие ссылки, не сообщать никакие коды, присланные вам по SMS во время разговора или сразу после. Иногда говорят – мы в целях безопасности должны сменить ваш пароль от интернет-банкинга, какой временный пароль вы получили: ни в коем случае не сообщать. Заметьте, в самом сообщении с кодами или паролями подчеркивается, что нельзя их никому передавать. Второе: попросить позвонившего вам "представителя" говорить на иврите. Когда вы это просите, как правило, они не могут нормально перейти на иврит, они знают в лучшем случае пару предложений, поэтому они или прекращают разговор, или отвечают по-русски, что перезвонят позже. Третье: спросите того, кто вам позвонил, как его зовут, какую должность он занимает в банке, в каком филиале банка, и поймете, что они часто не знают всех таких деталей, а это нелогично, что звонящий из банка не знает, в каком отделении у вас счет. Задавая такие вопросы, вы очень осложняете задачу преступникам.

Если вас просят проделать подозрительные действия: перевести деньги, снять деньги, передать пароли и коды, дать данные кредитной карты, дать курьеру деньги или кредитные карты, перевести деньги в Украину, в Грузию, в Россию, в Восточную Европу и так далее, иногда просят перевести через обменники в криптовалюту, допустим, вы приходите в обменник с 50 тысячами шекелей, обменник переводит их в криптовалюту и затем перечисляет на какой-то электронный кошелек. Ни в коем случае нельзя этого делать, вы отдаете собственные деньги, которые вам никто никогда не вернет.

Очень важно сохранять переписку и переговоры с мошенниками, сохранять присланные ими фотографии, вы можете записывать разговоры на телефон (например, при помощи "записи экрана" с записью микрофона и медиа), делайте скриншоты – иногда мошенники могут впоследствии удалить сообщения из переписки, поэтому сохраните их для расследования. Сделайте скриншот поддельных удостоверений, которые вам показывают. Если к вам приходит курьер – постарайтесь проследить, на чем он приехал, записать номер машины или мотоцикла, сфотографировать его, это очень поможет следствию. Рассмотрите курьера, спросите, как его зовут, запомните основные приметы – немало дел удалось раскрыть, выйдя на соучастников мошенников здесь, в Израиле, по этим делам были вынесены обвинения.

И самое важное: общайтесь со своими близкими. Не принимайте поспешных решений, и расскажите о подозрительном разговоре своим близким, чем моложе близкие, тем лучше: дети, внуки. Они чуть лучше разбираются в социальных сетях, лучше разбираются во взаимоотношениях с банками, они смогут вас предостеречь. Если у вас возникли какие-то сомнения по поводу полученного сообщения – перешлите им, спросите об их мнении. Не принимайте никакие решения в одиночку. Иногда преступники даже просят никому не рассказывать, потому что они знают, если вы расскажете близким, те ответят, что это мошенничество, и денег мошенник не получит.

Не забывайте: финансовые организации в Израиле – сильные, стабильные, защищенные и застрахованные. Они не нуждаются в вашей помощи для решения каких-либо проблем, они не нуждаются в том, чтобы вы совершали какие-то операции, никто не попросит вас снять деньги и перевести в другую страну – только мошенники.

Обязательно подайте заявление в полицию – пострадали вы от мошенников или нет

И самое главное: если вы столкнулись с явлением "русского мошенничества", если вы стали жертвой мошенников и перевели им деньги, и если вы вовремя прервали беседу и не поддались – сохраните номера телефонов, сохраните переписку, сохраните и запишите разговоры, посланные вам фотографии, имена людей, которые вам позвонили, и обязательно подайте заявление в полицию и передайте всю эту информацию. Полиция Израиля анализирует эти данные вместе с банками, мы устанавливаем израильских соучастников преступников, мы сотрудничаем с другими организациями, в том числе и за рубежом. Поэтому пострадали вы или не пострадали – в любом случае подайте заявление в полицию. Получить описания, номера телефонов и всю остальную информацию крайне важно для специального отдела по борьбе с мошенничеством, который был создан именно для борьбы с этим явлением. Даже если вы получили сообщение, что дело закрыто – информация никуда не делась, она поступила в распоряжение полиции и над ней работают.

Есть возможность подать заявление и на русском языке, у нас немало русскоговорящих сотрудников. И если в тот момент, когда вы пришли в полицейский участок, русскоговорящего сотрудника нет, вас пригласят в то время, когда он будет. Сотрудники, занимающиеся оформлением заявлений, умеют работать с людьми, они доброжелательны и профессиональны. Во время открытия дела вы получите ссылку, по которой сможете переслать любые файлы для присоединения их к вашему делу, отправьте туда записи разговоров, фотографии и все, что сочтете нужным, в течение суток после посещения полиции. Если у вас появилась дополнительная информация, вы можете вновь прийти в полицию и попросить добавить к вашему делу. Пожалуйста, помогите нам помочь вам и предостеречь других людей.

Полиция Израиля борется с "русским мошенничеством" в сотрудничестве с другими организациями, в том числе и на международном уровне, это явление наблюдается во всем мире, с той или иной активностью оно наблюдается примерно три года. В полиции работают следователи, которые распределены по всем полицейским участкам и которые занимаются расследованием случаев мошенничества, включая кибермошенничество. В полиции существуют также отделы борьбы с мошенничеством на уровне округов, и там работают следователи, специализирующиеся в разных видах мошенничества и в "русском мошенничестве" также. Кроме того, в 2022 году полиция Израиля создала специальную следственную группу, в которую включено подразделение ЛАХАВ – это специальное следственное подразделение, занимающееся также расследованием международных преступлений и преступлений в особо крупном размере. В сотрудничестве с отделом по борьбе с мошенничеством специальная следственная группа уделяет особое внимание явлению "русского мошенничества", поскольку это масштабное явление, очень сложное и наносящее ущерб самым уязвимым слоям населения.

В 2023 году, в течение последнего года, мы провели совместную с Объединением банков и Банком Израиля информационную кампанию, в которой принимают участие представители полиции Израиля, сотрудники Банка Израиля и сотрудники различных израильских банков. Они посещают места, где проживают пожилые люди и представители других групп риска, которые могут стать жертвами такого рода мошенничества, и рассказывают об этом явлении, о способах предохранения от мошенничества, о том, что нужно делать, как понять, что речь идет о мошенничестве. Мы провели такие встречи на трех языках – иврите, русском и арабском – в 100 домах престарелых, хостелях для пожилых людей и в общественных центрах ("матнасах") по всей территории страны. Полагаю, нам все еще не удалось охватить всех пожилых людей в стране. Мне известно о подготовке информационных кампаний в социальных сетях, по телевидению, Объединение банков и Банк Израиля планируют старт такой кампании уже в ближайшие месяцы, и об этом говорилось на заседании в Кнессете по этому вопросу. Эта компания посвящена "русскому мошенничеству", другим видам афер, способом защитить себя от таких преступлений, она будет вестись на разных языках, включая русский.

Основной способ борьбы с "русским мошенничеством" – это информированность. Предупредить такие преступления гораздо проще, чем найти и наказать виновных, когда преступление уже произошло. Поэтому полиции Израиля крайне важно, чтобы вы знали, как распознать мошенничество, как предотвратить похищение ваших денег и куда обратиться, чтобы помочь нам найти преступников.