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Израиль

Операция ЦАХАЛа в Газе: за сутки израильские ВВС атаковали более 60 целей. Видео

время публикации: 25 июля 2024 г., 09:26 | последнее обновление: 25 июля 2024 г., 09:33
Операция ЦАХАЛа в Газе: за сутки израильские ВВС атаковали более 60 целей. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ продолжает наземную операцию в секторе Газы. Основные боевые действия идут в центре и на юге сектора. За последние сутки израильские ВВС атаковали более 60 целей в Газе.

Силы 98-й дивизии действуют в Хан-Юнисе, на юге сектора. За сутки бойцы 7-й бригады, десантной бригады "Цанханим" и подразделений спецназа ликвидировали террористов и уничтожили около 50 террористических объектов.

Бойцы бригады "Гивати" и 401-й бригады (силы 162-й дивизии) продолжают действовать в районе Рафиаха. За последние сутки ликвидированы несколько террористов.

Бойцы 3-й бригады "Александрони" продолжает боевые действия в центре сектора Газы.

Вечером 24 июля ими при поддержке ВВС был уничтожен ряд террористических инфраструктур.

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