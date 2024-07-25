ЦАХАЛ: террористы ХАМАСа обстреляли школу UNRWA в Хан-Юнисе

ЦАХАЛ заявляет, что вечером 24 июля очередной неудачный запуск террористами ХАМАСа из "гуманитарной зоны" привел к тому, что ракета попала в школу UNRWA в районе Аль-Карара в Хан-Юнисе, были ранены мирные граждане.

В сообщении отмечается, что ни одна из ракет, выпущенных на этот раз хамасовскими боевиками, не достигла территории Израиля.

Позже было объявлено о гибели двух мирных жителей Газы и нескольких раненых. Пострадавшие были доставлены в полевой госпиталь Международного медицинского корпуса (IMC), созданный районе Дир аль-Балаха, в центре сектора Газы.