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Израиль

ЦАХАЛ: террористы ХАМАСа обстреляли школу UNRWA в Хан-Юнисе

время публикации: 25 июля 2024 г., 12:43 | последнее обновление: 25 июля 2024 г., 12:49
ЦАХАЛ: террористы ХАМАСа обстреляли школу UNRWA в Хан-Юнисе
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ заявляет, что вечером 24 июля очередной неудачный запуск террористами ХАМАСа из "гуманитарной зоны" привел к тому, что ракета попала в школу UNRWA в районе Аль-Карара в Хан-Юнисе, были ранены мирные граждане.

В сообщении отмечается, что ни одна из ракет, выпущенных на этот раз хамасовскими боевиками, не достигла территории Израиля.

Позже было объявлено о гибели двух мирных жителей Газы и нескольких раненых. Пострадавшие были доставлены в полевой госпиталь Международного медицинского корпуса (IMC), созданный районе Дир аль-Балаха, в центре сектора Газы.

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