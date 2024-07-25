Резервист сделал "селфи" на фоне тел заложников и отправится на гауптвахту

Армия обороны Израиля сообщила о дисциплинарном наказании в отношении резервиста, который снял себя в бронетранспортере, вывозящем из сектора Газы тела похищенных ХАМАСом заложников и опубликовал это видео в социальных сетях. Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что резервист был приговорен к десяти дням гауптвахты и навсегда демобилизован из армии. Резервист служил в военном раввинате 98-ой дивизии, в работу которого входит, среди прочего, эвакуация тел погибших.

Во время операции по вывозу тел Равида Арье Каца, Майи Горен, Орена Голдина, старшего сержанта Томера Яакова Ахимаса и сержанта Кирилла Бродского резервист сделал "селфи", в котором он показывает пальцами знак V.

После публикации этого видео в социальных сетях многие семьи похищенных террористами обратились в ЦАХАЛ чтобы узнать, не были ли их близкие среди обнаруженных тел. В это время идентификация тел еще не завершилась, и дать страдающим семьям конкретный ответ в ЦАХАЛе не могли. Близкие заложников, чьи тела удалось вызволить, узнали обо всем не от специально обученных оповестителей, а их социальных сетей, что нанесло людям еще большую боль.

"Резервист снял и распространил видео с операции по эвакуации тел погибших в полном противоречии с ценностями ЦАХАЛа и в нарушение приказов ЦАХАЛа, – сказано в официальном сообщении пресс-службы Армии обороны Израиля. – ЦАХАЛ крайне серьезно относится к подобным инцидентам и осуждает поступки, ставящие под угрозу безопасность наших сил и причиняющее боль семьям похищенных".