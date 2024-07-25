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Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 25 июля: операции в районах Туль-Карема и Рамаллы

время публикации: 25 июля 2024 г., 07:12 | последнее обновление: 25 июля 2024 г., 07:19
Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 25 июля: операции в районах Туль-Карема и Рамаллы
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 25 июля действовали в Туль-Кареме и около Туль-Карема (в Иктабе), около Дженина (в Аррабе), около Рамаллы (в Джильджилии, Абуэйне, Сильуаде), в Хевроне и около Хеврона (в Байт-Уммаре).

Происходили вооруженные столкновения. Сообщалось о перестрелке между израильскими военнослужащими и боевиками в районе горы Гризим, возле Шхема.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии минувшей ночью официальных сведений нет.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 25 июля.

Пограничная полиция действовала в лагере Шуафат, на северной окраине Иерусалима.

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