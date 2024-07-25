Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 25 июля, будет жарко и душно, температура немного повысится. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 20-32 градусов, в Тель-Авиве – 28-32, в Хайфе – 26-30, в Эйлате – 30-40, в Беэр-Шеве – 24-37, в Мицпе-Рамоне – 22-36, на побережье Мертвого моря – 31-38, в Ашкелоне и Ашдоде – 26-32, в Ариэле – 23-32, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 28-36, на Голанских высотах – 23-35.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 30-31 градусов, высота волн – 90-130 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – восточный (до 10 км/ч).

В пятницу жара немного спадет. В субботу температура незначительно повысится. В воскресенье – без существенных изменений.