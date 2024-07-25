Официально объявлено об эвакуации из Газы останков четырех убитых израильтян

Рано утром 25 июля ЦАХАЛ и ШАБАК опубликовали совместное заявление о том, что в ходе операций в Газе были найдены и эвакуированы останки четырех убитых израильтян: Майи Горен, Орена Голдина, старшего сержанта Томера Яакова Ахимаса, сержанта Кирилла Бродского.

Согласно официальному заявлению, их останки были найдены во время операции в Хан-Юнисе, на юге сектора Газы.

В операции по эвакуации останков погибших, осуществленной накануне, были задействованы силы ШАБАКа, бригады "Коммандос", инженерного спецназа "Яалом" и бойцов спецназа "Эгоз". Руководило операцией командование 98-й дивизии.

Жительнице кибуца Нир-Оз Майя Горен было 56 лет. Она работала воспитательницей в детском саду, мать четверых детей. Полтора месяца считалась похищенной террористами. 1 декабря кибуц сообщил, что она погибла 7 октября и ее тело похищено в сектор Газы. Кибуц Нир-Оз сообщил, что Майя Горен будет похоронена рядом со своим мужем, Авнером Гореном, также погибшим во время атаки террористов.

33-летний Орен Голдин, житель кибуца Нир-Ицхак, был начальником автомастерской кибуца, воспитывал двоих детей. Он был членом отряда самообороны. По словам свидетелей, 7 октября первым вступил в бой с террористами. Считался пропавшим без вести, 10 ноября было установлено, что он погиб в черную субботу, а его тело похищено и удерживается в секторе Газы.

Старший сержант Томер Яаков Ахимас, 20 лет, из Леавим, был связистом. Считался пропавшим без вести или похищенным, 28 ноября было установлено, что он погиб 7 октября.

Сержант Кирилл Бродский, 19 лет, из Рамат-Гана. Погиб 7 октября, его тело было похищено ХАМАСом. 28 ноября был признан погибшим.