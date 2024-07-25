Тревога в Верхней Галилее: перехвачены воздушные цели

В 7:52-7:54 25 июля в Верхней Галилее, около границы с Ливаном, была слышна тревога. Предварительно: ракетный обстрел.

Позже ЦАХАЛ уточнил: в Верхней Галилее была перехвачена воздушная цель. Тревогу активировали в связи с угрозой падения осколков.

Кроме того, еще одну воздушную цель перехватили над Средиземным морем около Нагарии. Тревога активирована не была.