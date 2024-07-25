Тревога в Верхней Галилее: перехвачены воздушные цели
время публикации: 25 июля 2024 г., 07:52 | последнее обновление: 25 июля 2024 г., 08:46
В 7:52-7:54 25 июля в Верхней Галилее, около границы с Ливаном, была слышна тревога. Предварительно: ракетный обстрел.
Позже ЦАХАЛ уточнил: в Верхней Галилее была перехвачена воздушная цель. Тревогу активировали в связи с угрозой падения осколков.
Кроме того, еще одну воздушную цель перехватили над Средиземным морем около Нагарии. Тревога активирована не была.