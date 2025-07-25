x
25 июля 2025
|
последняя новость: 10:06
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 июля 2025
|
25 июля 2025
|
последняя новость: 10:06
25 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Бывший штаб сирийской армии на Голанах превратят в молодежное сельхозпоселение для защиты границы

Голаны
время публикации: 25 июля 2025 г., 10:03 | последнее обновление: 25 июля 2025 г., 10:03
Бывший штаб сирийской армии на Голанах превратят в молодежное сельхозпоселение для защиты границы
Wikipedia, Zeev Stein

Построенное советскими инженерами здание штаба сирийской армии на Голанских высотах последние десятилетия стоит заброшенным, периодически используясь для съемки фильмов.

Однако, несмотря на разрушения, причиненные ему двумя войнами и заброшенностью, массивному бетонному зданию не угрожает обрушение и, как сообщает портал ynet, в ближайшее время оно получит новую жизнь.

Организация "а-Шомер а-Цаир", при поддержке киббуцного движения и ряда других структур, начала реализацию проекта по превращению здания, расположенного на границе с Сирией, в молодежное сельхозпоселение по принципу поселений движения "Нахаль", в котором демобилизовавшаяся из армии молодежь будет заниматься сельским хозяйством, одновременно обеспечивая охрану границы.

В ремонт здания планируется вложить 15 миллионов шекелей.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook