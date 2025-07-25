Бывший штаб сирийской армии на Голанах превратят в молодежное сельхозпоселение для защиты границы
Построенное советскими инженерами здание штаба сирийской армии на Голанских высотах последние десятилетия стоит заброшенным, периодически используясь для съемки фильмов.
Однако, несмотря на разрушения, причиненные ему двумя войнами и заброшенностью, массивному бетонному зданию не угрожает обрушение и, как сообщает портал ynet, в ближайшее время оно получит новую жизнь.
Организация "а-Шомер а-Цаир", при поддержке киббуцного движения и ряда других структур, начала реализацию проекта по превращению здания, расположенного на границе с Сирией, в молодежное сельхозпоселение по принципу поселений движения "Нахаль", в котором демобилизовавшаяся из армии молодежь будет заниматься сельским хозяйством, одновременно обеспечивая охрану границы.
В ремонт здания планируется вложить 15 миллионов шекелей.