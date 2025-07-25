СМИ: Израиль и Сирия договорились о перемирии в Ас-Суэйде

24 июля в Париже состоялась встреча министра стратегического планирования Израиля Рона Дермера и министра иностранных дел Сирии Асаада аш-Шибани. На встрече присутствовали специальный эмиссар президента США Томас Баррак и глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Анегби.

Израильские СМИ пишут, что в ходе этой встречи было достигнуто "соглашение о перемирии". Источником этой информации является Баррак, заявивший: "Мы достигли соглашения о диалоге и деэскалации... все стороны подтвердили свою приверженность продолжению этих усилий".

Что это означает, не вполне понятно. Ранее уже несколько раз объявлялось о достижении подобных соглашений, а также о том, что власти Сирии начали процесс мирного урегулирования в друзском районе Ас-Суэйда, на юге страны. Однако вооруженные столкновения и нападения на друзов в этом регионе, как со стороны боевиков-бедуинов, так и со стороны "правительственных" сил, продолжались. И время от времени ЦАХАЛ наносил удары по целям, чтобы не допустить атак на мирное друзское население.

Мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) пишет, что в Париже была поднята тема разоружения в Дараа и Кунейтре, на юге Сирии. О том, что регион к югу от Дамаска будет демилитаризован, заявил и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу 24 июля на встрече с лидером друзов Израиля шейхом Муафаком Тарифом.

Судя по публикациям израильских и сирийских СМИ, в Париже были согласованы следующие пункты: 1) бедуинские и "правительственные" силы покинут друзский регион Ас-Суэйда, 2) друзские силы безопасности получат возможность проверить выполнение первого пункта и смогут беспрепятственно войти во все деревни, в которых проживают друзы, чтобы убедиться в отсутствии боевиков, 3) местные советы Ас-Суэйды обеспечат необходимую помощь гражданам, 4) будет создан специальный комитет, который будет фиксировать нарушения соглашения и предоставлять отчеты американской стороне, 4) в Дараа и Кунейтре также будут созданы местные комитеты безопасности, в состав которых войдут жители этих районов, при условии отсутствия у них тяжелого вооружения (то есть израильские военные не будут препятствовать наличию легкого огнестрельного оружия у этих местных сил безопасности), 5) в Ас-Суэйду будет закрыт въезд любым организациям, ассоциированным в правительством Сирии, при этом организации, ассоциированные с ООН, получат доступ в этот район.

По данным SOHR, в результате кровопролитных столкновений в сирийской провинции Ас-Суэйда погибли более 1300 человек. В этой статистике учтены также погибшие в результате авиаударов ЦАХАЛа. Мониторинговая группа сообщает, что сотни людей были убиты "вооруженными людьми, связанными с министерством обороны и министерством внутренних дел Сирии".