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Израиль

ВВС ЦАХАЛа ликвидировали рекрутера "Хизбаллы" на юге Ливана

Пресс-служба ЦАХАЛа
Ливан
Хизбалла
время публикации: 25 июля 2025 г., 17:34 | последнее обновление: 25 июля 2025 г., 17:34

ВВС ЦАХАЛа при содействии 91-й дивизии атаковали и ликвидировали террориста Али Мохаммада Хасана Кузана, ответственного за вербовку боевиков для террористической организации "Хизбалла" в районе Бинт-Джбейля.

Кузан занимался попытками восстановления сил организации на юге Ливана.

Деятельность этого террориста представляет собой нарушение договоренностей между Израилем и Ливаном.

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