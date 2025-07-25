ВВС ЦАХАЛа ликвидировали рекрутера "Хизбаллы" на юге Ливана
время публикации: 25 июля 2025 г., 17:34 | последнее обновление: 25 июля 2025 г., 17:34
ВВС ЦАХАЛа при содействии 91-й дивизии атаковали и ликвидировали террориста Али Мохаммада Хасана Кузана, ответственного за вербовку боевиков для террористической организации "Хизбалла" в районе Бинт-Джбейля.
Кузан занимался попытками восстановления сил организации на юге Ливана.
Деятельность этого террориста представляет собой нарушение договоренностей между Израилем и Ливаном.