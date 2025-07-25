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Израиль

ВВС Израиля завершили операцию по тушению пожаров на Кипре

Пресс-служба ЦАХАЛа
Пожары
Кипр
время публикации: 25 июля 2025 г., 16:51 | последнее обновление: 25 июля 2025 г., 16:51
ВВС Израиля завершили операцию по тушению пожаров на Кипре
Пресс-служба ЦАХАЛа

Военно-воздушные силы ЦАХАЛа завершили операцию по сбросу 32 контейнеров с примерно 35 тоннами огнезащитного состава в рамках оказания помощи по тушению пожаров на Кипре. Операцию выполняли самолеты 103-й эскадрильи.

Операция проводилась в сотрудничестве с пожарной и спасательной службой Израиля.

Кроме того, в операции участвовало погрузочное подразделение ВВС (757), которое специализируется на подготовке огнезащитного состава для сброса и адаптации транспортных самолетов для таких задач.

Израиль
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