ВВС Израиля завершили операцию по тушению пожаров на Кипре

Военно-воздушные силы ЦАХАЛа завершили операцию по сбросу 32 контейнеров с примерно 35 тоннами огнезащитного состава в рамках оказания помощи по тушению пожаров на Кипре. Операцию выполняли самолеты 103-й эскадрильи.

Операция проводилась в сотрудничестве с пожарной и спасательной службой Израиля.

Кроме того, в операции участвовало погрузочное подразделение ВВС (757), которое специализируется на подготовке огнезащитного состава для сброса и адаптации транспортных самолетов для таких задач.