ВВС Израиля завершили операцию по тушению пожаров на Кипре
время публикации: 25 июля 2025 г., 16:51 | последнее обновление: 25 июля 2025 г., 16:51
Военно-воздушные силы ЦАХАЛа завершили операцию по сбросу 32 контейнеров с примерно 35 тоннами огнезащитного состава в рамках оказания помощи по тушению пожаров на Кипре. Операцию выполняли самолеты 103-й эскадрильи.
Операция проводилась в сотрудничестве с пожарной и спасательной службой Израиля.
Кроме того, в операции участвовало погрузочное подразделение ВВС (757), которое специализируется на подготовке огнезащитного состава для сброса и адаптации транспортных самолетов для таких задач.