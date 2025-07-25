87-летняя женщина в Ноф а-Галиле стала жертвой ограбления

Полиция сообщает, что 32-летняя жительница Ноф а-Галиля ограбила в городском парке 87-летнюю пожилую женщину, отняв у нее сумку и вытащив деньги. При этом грабительница повалила жертву на землю.

Вскоре полиция задержала подозреваемую в совершении ограбления. Она пряталась на лестничной клетке в здании, расположенном недалеко от места преступления. Похищенные деньги были изъяты.

Начальник отдела полиции по работе с русскоязычными СМИ майор Михаил Зингерман сообщил редакции Newsru.co.il, что и жертва, и подозреваемая русскоязычные.