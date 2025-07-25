Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 25 июля, температура существенно не изменится и будет выше среднесезонной, особенно во внутренних и горных районах. На побережье душно и влажно. Малооблачно.

В Иерусалиме – 22-33 градусов, в Тель-Авиве – 25-31, в Хайфе – 25-30, в Эйлате – 30-41, в Беэр-Шеве – 23-37, в Мицпе-Рамоне – 26-37, на побережье Мертвого моря – 30-41, в Ашкелоне и Ашдоде – 24-31, в Ариэле – 23-32, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 28-37, на Голанских высотах – 22-37.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 29-30 градусов, высота волн – 60-100 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 40 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 5 км/ч).

В субботу-понедельник температура повысится, будет очень жарко. Во вторник-среду жара спадет.