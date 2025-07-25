Увольнение Эдельштейна и будущее коалиции. Итоги политической недели

Публикацию подготовил политический обозреватель Newsru.co.il Габи Вольфсон

На этой неделе премьер-министр Биньямин Нетаниягу совершил несвойственный ему шаг: он принял решение, которое при всем желании невозможно интерпретировать двойственно. Политики вообще клаустрофобны и крайне редко предпринимают действия, не имеющие двойного смысла или обратного хода. Нетаниягу довел это до уровня высоких искусств. Редко кому удается застать премьера врасплох, или напомнить слова, которые нельзя истолковать так, как хотелось бы Биньямину Нетаниягу.

Решение уволить Юлия Эдельштейна с поста главы комиссии по иностранным делам и обороне не оставило места для интерпретаций. Стало ясно, что главным для премьер-министра является продолжение существования его коалиции, или по меньшей мере, возвращение в его руки контроля за политическим календарем и управление им. Если ради этого надо принести в жертву Эдельштейна – значит так и будет. В конечном счете, Нетаниягу, по его собственным словам, находится в разгаре исторического процесса принесения изменений на Ближний Восток. Конфликт между Элием Эдельштейном и Моше Гафни по поводу того или иного параграфа закона о призыве – это такая "мелочь", которую надо снять с повестки дня, как сбрасывают крошки со стола. Остальное – потом.

Очень может быть, что Нетаниягу решил самую срочную свою задачу. На данный момент, судя по всему, вожжи вновь в его руках. Более того, результаты голосования во фракции "Ликуд" свидетельствуют о том, что и в своей партии его позиции крепки, во всяком случае, пока речь идет об открытом голосовании.

Однако Биньямину Нетаниягу и тем, кто его окружает, вероятно памятен 2021 год, когда глава правительства принял решение не выполнять соглашение по ротации с Бени Ганцем. И в самом деле, что там какое-то соглашение с каким-то Ганцем по сравнению с импортом в Израиль вакцин от коронавируса. "Я спасаю страну, а вы говорите о каких-то мелочах". Однако мелочи эти оказались совсем не мелочами в глазах политических партнеров Нетаниягу. Они объединились и, усадив на трон Беннета с шестью мандатами, отправили Нетаниягу в оппозицию.

То же самое может произойти и сейчас. Вопрос о законе о призыве становится центральным во внутриизраильской повестке дня. Нетаниягу окончательно и бесповоротно убедил всех в том, что для него союз с ультраортодоксами непоколебим. Тот факт, что этот союз осуществляется за счет резервистов и других военнослужащих ЦАХАЛа, может перевесить все бесспорные заслуги Нетаниягу в последние месяцы этой войны.

Нетаниягу, Эдельштейн и другие: между призывом и коалицией

Решение главы коалиции Офира Каца провести выборы главы комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне стало неожиданным очень для многих, в том числе для главного героя этой драмы – Юлия Эдельштейна. Еще полтора месяца назад, перед самым началом военной операции в Иране "Народ как лев", в окружении Эдельштейна говорили если не о гармонии, то о вполне здоровой атмосфере сотрудничества с премьер-министром. Есть много версий того, что на самом деле привело к изменению, если таковое было. Как бы то ни было, к началу уходящей недели Нетаниягу оказался в ситуации, исход которой казался очевиден всем. ШАС и "Яадут а-Тора" вышли из правительства, и хоть и не стали незамедлительно валить правительство, но было ясно, что более трех месяцев Нетаниягу они не предоставят. Тот понял, что все всерьез и забил тревогу.

Схема оказалась очень простой. Для того, чтобы спасти коалицию, туда необходимо вернуть ШАС и "Яадут а-Тора". Для этого необходим закон о призыве – в той форме, в которой его желают видеть ультраортодоксальные партии. Для того, чтобы такой законопроект провести, необходимо сменить главу комиссии, которая законопроект разрабатывала. Остальное было делом техники, вернее выбора – кого назначить вместо Эдельштейна. Изначально выбор пал на депутата Ханоха Мильвицкого, человека лояльного, что безусловно важное в нынешней ситуации достоинство. Беда лишь в том, что иных качеств, делающих Мильвицкого подходящим на роль главы одной из самых важных комиссий Кнессета, не нашлось. Во фракции возроптали. Раз менять главу комиссии, то хоть на представительное лицо. Боаз Бисмут, в прошлом журналист и дипломат, был подходящей кандидатурой. Единственное, что могло спасти Эдельштейна – это тайное голосование. В таком случае действия каждого депутата были бы скрыты от зорких глаз Биньямина Нетаниягу и Офира Каца. Несмотря на все усилия Эдельштейна, голосование было открытым, и его результаты не оставили места для сомнений: лишь четыре депутата проголосовали за него. Помимо его самого, так поступили Давид Битан, давно находящийся в опале, Эли Далаль, сам планировавший баллотироваться, и Элиягу Ревиво. Остальные проголосовали за Бисмута и разошлись.

Для Юлия Эдельштейна это голосование означает вотум недоверия со стороны товарищей по фракции. Если он и останется в "Ликуде", перспективы его более чем туманны. На праймериз перед выборами в Кнессет 25-го созыва, Эдельштейн занял лишь 18-е место. Сейчас недоброжелателей прибавилось, а потенциальных мест в списке – отнюдь.

В последние перед отстранением от должности дни приближенные Нетаниягу (не обязательно в политической системе) активно распространяли теории заговора по поводу "истинных планов" Эдельштейна – от намерения получить место в списке Беннета до готовности стать временным премьер-министром, получив поддержку оппозиции через конструктивный вотум недоверия, парламентской процедуры, когда 61 депутат объединяются вокруг общего кандидата. На данный момент перед Эдельштейном открыты несколько дверей. Скорее всего только перед самыми выборами он примет решение о том, как действовать.

Ультраортодоксы: медленный поворот в сторону коалиции

В ШАС и "Яадут а-Тора" внимательно оценивают подарок, преподнесенный им премьер-министром. С одной стороны, они не торопятся возвращаться в правительство. Пребывание за его пределами оставляет Дери, Гафни и Гольдкнопфу возможность оказывать более эффективное давление на Нетаниягу, чем изнутри. В то же время, если сообщения о готовности коалиции продвигать законопроект о призыве еще во время парламентских каникул подтвердятся, это вполне может ускорить путь ультраортодоксов обратно в коалицию.

Ирония ситуации в том, что смена главы комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне не приближает харедим к желанной форме закона о призыве. Каким бы ни был законопроект, после его утверждения в любом случае будет подан иск в БАГАЦ. Трудно представить себе, что может найтись формулировка, которая одновременно устроит двух Ицхаков – главу "Яадут а-Тора" Гольдкнопфа и главу Верховного суда Амита. Последнее слово в Израиле всегда за судом, поэтому скорее всего закон будет отменен. Все, чего добьются ультраортодоксы, это возможности в очередной раз обвинить судебную систему во вмешательстве в общественно-политические вопросы. Такое же обвинение непременно прозвучит и со стороны премьер-министра. К решению проблемы призыва, вернее не призыва ультраортодоксов, нас это не приблизит ни на миллиметр.

Смотрич: между коалицией и избирателями

Глава "Ционут Датит" Бецалель Смотрич оказался под двойным огнем. С одной стороны, в Дохе продолжаются переговоры по сделке с ХАМАСом, которой не хотят ни сам министр финансов, ни его избиратели. С другой стороны, коалиция, в которой находится Смотрич, принимает решения по поводу дальнейшего освобождения ультраортодоксов от воинской службы. Обе эти темы (и неизвестно в каком порядке по важности) являются сейчас главными в среде религиозных сионистов. Идеология подталкивает их к поддержке продолжения военных действий в Газе, и нашумевшие на этой неделе слова Орит Струк в интервью "Коль бе-рама" бесспорно совпадают с мнением очень многих избирателей Смотрича.

Однако и вопрос призыва ультраортодоксов стал кардинально важным в среде вязаных кип, и там вряд ли простят Смотричу "предательство" в этом вопросе. Именно поэтому в окружении Нетаниягу опасаются резких шагов со стороны Смотрича, а значит и Бен-Гвира, в случае подписания сделки с ХАМАСом. Чтобы не допустить выход правых из коалиции в случае сделки, Нетаниягу готов очень на многое – например он готов предоставить своим депутатам провести формальную, но громкую декларацию с призывом распространить суверенитет Израиля на Иудею и Самарию. Одними декларациями Смотрич не удовлетворится, и в ближайшее время можно ожидать серии шагов по укреплению еврейского присутствия в Иудее и Самарии. Особенно на фоне скандального решения Франции о признании "Палестинского государства". В любом случае, Нетаниягу стоит обратить внимание и на правый фланг своей коалиции. Спокойствие там гораздо менее само собой разумеется, чем кажется на первый взгляд.

Оппозиция: подарок от Нетаниягу

Нет ничего более приятного для нынешней оппозиции, чем очевидная декларация Нетаниягу о неразрывной связи с ультраортодоксами. Премьер максимально облегчил задачу Лапиду, Либерману и Ганцу. Все, что им остается сейчас делать, – это наблюдать за процессом возвращения ультраортодоксов в коалицию, за продвижением закона об освобождении учащихся йешив от службы и сопровождать эти процессы громким протестом. Сложилась одна из тех ситуаций, когда одной стороне не надо делать ровным счетом ничего, так как вторая сторона все сделала сама. Возможно, премьер-министр рассчитывает на умение израильтян забывать. Для того, чтобы помочь им забыть, надо отложить выборы настолько, насколько это возможно. Именно на это направит коалиция все усилия в период парламентских каникул и сразу после них.