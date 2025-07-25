Внимание, розыск: пропала 18-летняя Тиферет Сара Цемах из Пардес-Ханы

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 18-летней Тиферет Сара Цемах из Пардес-Ханы. Она ушла из дома утром 24 июля. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 1.60, стройная, волосы черные волнистые, глаза карие.

Описание одежды: черная рубашка с длинными рукавами, серые брюки и красный шарф, повязанный вокруг талии.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 04-6299444.