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Израиль

Внимание, розыск: пропала 18-летняя Тиферет Сара Цемах из Пардес-Ханы

Полиция
Розыск
время публикации: 25 июля 2025 г., 11:38 | последнее обновление: 25 июля 2025 г., 11:38
Внимание, розыск: пропала 18-летняя Тиферет Сара Цемах из Пардес-Ханы
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 18-летней Тиферет Сара Цемах из Пардес-Ханы. Она ушла из дома утром 24 июля. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 1.60, стройная, волосы черные волнистые, глаза карие.

Описание одежды: черная рубашка с длинными рукавами, серые брюки и красный шарф, повязанный вокруг талии.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 04-6299444.

Израиль
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