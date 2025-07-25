x
25 июля 2025
|
последняя новость: 17:42
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 июля 2025
|
25 июля 2025
|
последняя новость: 17:42
25 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

За три месяца в Иудее и Самарии задержаны более 200 террористов

Пресс-служба ЦАХАЛа
Иудея и Самария
время публикации: 25 июля 2025 г., 16:17 | последнее обновление: 25 июля 2025 г., 16:35
За три месяца в Иудее и Самарии задержаны более 200 террористов
Пресс-служба ЦАХАЛа

За последние три месяца семь резервных батальонов бригад "Менаше", "Эфраим", "Шомрон" и "Иегуда" действовали с целью защиты жителей Иудеи и Самарии. В настоящее время их сменяют силы парашютно-десантной бригады.

За три месяца батальоны провели сотни целенаправленных операций по предотвращению террора, задержали более 200 подозреваемых в терроризме, конфисковали сотни различных видов оружия и ликвидировали террористов, представлявших угрозу для граждан Государства Израиль.

Кроме того, силы предотвратили десятки терактов в районе Иудеи и Самарии.

В рамках своей деятельности были проведены операции по предотвращению террора в районе Шхема и на севере Самарии, а также выявляены террористические инфраструктуры в Хевроне.

ЦАХАЛ высоко ценит работу резервистов и продолжает действовать в Иудее и Самарии.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook