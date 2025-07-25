За три месяца в Иудее и Самарии задержаны более 200 террористов
За последние три месяца семь резервных батальонов бригад "Менаше", "Эфраим", "Шомрон" и "Иегуда" действовали с целью защиты жителей Иудеи и Самарии. В настоящее время их сменяют силы парашютно-десантной бригады.
За три месяца батальоны провели сотни целенаправленных операций по предотвращению террора, задержали более 200 подозреваемых в терроризме, конфисковали сотни различных видов оружия и ликвидировали террористов, представлявших угрозу для граждан Государства Израиль.
Кроме того, силы предотвратили десятки терактов в районе Иудеи и Самарии.
В рамках своей деятельности были проведены операции по предотвращению террора в районе Шхема и на севере Самарии, а также выявляены террористические инфраструктуры в Хевроне.
ЦАХАЛ высоко ценит работу резервистов и продолжает действовать в Иудее и Самарии.