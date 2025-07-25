Sky News: Израиль разрешил иностранным государствам сбрасывать гумпомощь в сектор Газы с воздуха

Высокопоставленный представитель ЦАХАЛа сообщил Sky News в пятницу, 25 июля: "С сегодняшнего дня Израиль позволит иностранным государствам сбрасывать помощь в сектор Газы с парашютом".

"Также, начиная с полудня пятницы, организация WCK (World Central Kitchen) возобновила работу своих кухонь в Газе," – добавил он.

Организация гуманитарной помощи World Central Kitchen приостановила свою деятельность в секторе Газы в ноябре прошлого года, после того, как несколько ее сотрудников погибли в результате израильского авиаудара.