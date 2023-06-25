"Дело 1000": Милчен рассказал о дружбе с Нетаниягу и другими премьер-министрами Израиля

В Брайтоне (Великобритания) начался допрос бизнесмена Арнона Милчена, выступающего в качестве свидетеля по "делу 1000". В настоящий момент его допрашивает главный обвинитель по делу Лиат Бен-Ари.

Милчен рассказал о знакомстве с четой Нетаниягу, которое состоялось во время их первого визита в США после выборов 1996 года. Милчен сообщил, что потом отношения прервались на короткое время, после чего возобновились и были очень интенсивными. "Мы действительно были близкими друзьями, а кроме того я и раньше поддерживал отношения с премьер-министрами – с Шимоном Пересом, Ариэлем Шароном и другими". Милчен заявил, что оказывал помощь премьер-министрам в налаживании отношений с палестинцами, однако отказался вдаваться в подробности. Милчен также рассказал, что Нетаниягу всегда отвечал на его обращения и телефонные звонки. "Нетаниягу всегда был доступен, я считал его своим другом. Мы были почти братьями", – сказал бизнесмен.

Отвечая на вопрос обвинителя о том, какие подарки он дарил семье Нетаниягу, бизнесмен сказал, что не помнит. Однако, отвечая на уточняющий вопрос Лиат Бен-Ари, он подтвердил, что дарил сигары, шампанское и "кажется, украшения".

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По словам Милчена, он в последний раз беседовал с Нетаниягу в 2021 году. Тогда бизнесмен отказался от услуг адвоката Боаза Бен-Цура для того, чтобы тот мог представлять Биньямина Нетаниягу. "Премьер-министр позвонил мне, чтобы поблагодарить", – сказал свидетель.

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Милчен попросил судей сократить время допроса на час. "Давайте продвигаться и увидим", – ответили судьи.

В помещении, где проходит допрос, находится жена премьер-министра Сара Нетаниягу. В какой-то момент Арнон Милчен достал фотографию, где изображены он, Биньямин Нетаниягу и Яир Лапид. "Помните эти времена, когда Нетаниягу и Лапид подходили друг другу?", – спросил он жену премьера.

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Сам глава правительства наблюдает за показаниями Милчена в зале окружного суда в Иерусалиме. "Вам не надоело?", – спросил он журналистов.

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Арнон Милчен является ключевым свидетелем по "делу 1000", так как именно он, как утверждает обвинение, был главным поставщиком сигар, шампанского и украшений для семьи Биньямина Нетаниягу. В ходе свидетельских показаний Адасс Кляйн, главной помощницы Милчена, выявилась картина того, что обвинение называет "линией доставки" подарков семье Нетаниягу.

Премьер-министр обвиняется также в том, что предпринимал шаги, которые должны были оказать помощь Милчену в решении бюрократических проблем. Речь идет о попытке Нетаниягу продлить срок действия визы Милчена, дающей ему право на въезд в США, и в продвижении так называемого "закона Милчена", по которому бизнесмен мог получить налоговые льготы.

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В ходе следствия прокуратура взвешивала возможность обвинить Нетаниягу в даче и получении взяток по этому делу, однако такой шаг сделал бы необходимым подачу аналогичного обвинения против Милчена, и юридический советник правительства Авихай Мандельблит принял решение обвинить Нетаниягу в обмане общественного доверия, опираясь на показания Милчена.

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Небольшая часть свидетельских показаний будет касаться "дела 2000" (о контактах между Нетаниягу и главой концерна "Едиот Ахронот" Арноном Мозесом). Милчен и Мозес являются друзьями, и, по утверждению обвинения, бизнесмен был посредником в попытке понизить уровень враждебности между премьер-министром и владельцем "Едиот Ахронот".

Милчен будет давать показания на протяжении шести часов каждый день, и его свидетельские показания будут заслушиваться около двух недель. Как сообщает "Кан", ожидаются демонстрации противников премьер-министра возле здания, где будут проходить заседания,