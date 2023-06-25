"Дело 1000": начинается допрос главного свидетеля Арнона Милчена

В воскресенье, 25 июня, бизнесмен Арнон Милчен начинает давать свидетельские показания по "делу 1000".

В рамках этого дела премьер-министр Биньямин Нетаниягу обвиняется в получении незаконных подарков от бизнесменов. Милчен будет давать свидетельские показания, находясь в городе Брайтон в Великобритании. Он получил разрешение суда свидетельствовать в режиме видеоконференции, так как заявил, что не может прибыть в Израиль из-за медицинских проблем, с которыми связано требование его присутствия в зале суда в Иерусалиме.

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В помещении, отведенном для свидетельских показаний Милчена, будут находиться адвокаты, а также жена премьер-министра Сара Нетаниягу, получившая специальное разрешение. Судьи будут наблюдать за ходом допроса свидетеля по видео.

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Арнон Милчен является ключевым свидетелем по "делу 1000", так как именно он, как утверждает обвинение, был главным поставщиком сигар, шампанского и украшений для семьи Биньямина Нетаниягу. В ходе свидетельских показаний Адасс Кляйн, главной помощницы Милчена, выявилась картина того, что обвинение называет "линией доставки" подарков семье Нетаниягу.

Премьер-министр обвиняется также в том, что предпринимал шаги, которые должны были оказать помощь Милчену в решении бюрократических проблем. Речь идет о попытке Нетаниягу продлить срок действия визы Милчена, дающей ему право на въезд в США, и в продвижении так называемого "закона Милчена", по которому бизнесмен мог получить налоговые льготы.

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В ходе следствия прокуратура взвешивала возможность обвинить Нетаниягу в даче и получении взяток по этому делу, однако такой шаг сделал бы необходимым подачу аналогичного обвинения против Милчена, и юридический советник правительства Авихай Мандельблит принял решение обвинить Нетаниягу в обмане общественного доверия, опираясь на показания Милчена.

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Небольшая часть свидетельских показаний будет касаться "дела 2000" (о контактах между Нетаниягу и главой концерна "Едиот Ахронот" Арноном Мозесом). Милчен и Мозес являются друзьями, и, по утверждению обвинения, бизнесмен был посредником в попытке понизить уровень враждебности между премьер-министром и владельцем "Едиот Ахронот".

Милчен будет давать показания на протяжении шести часов каждый день, и его свидетельские показания будут заслушиваться около двух недель. Как сообщает "Кан", ожидаются демонстрации противников премьер-министра возле здания, где будут проходить заседания,

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Допрос Милчена начинается на фоне публикации о том, что судьи рекомендовали обвинению отказаться от параграфа о взяточничестве по "делу 4000". В минувшие выходные журналист Амит Сегаль сообщил, что была еще одна встреча между судьями и представителями сторон. В ходе этой встречи судьи предложили сторонам начать процесс медиации и по "делу 1000". В настоящий момент в окружении юридического советника правительства Гали Баарав-Миары отклоняют предложения об изменении обвинительного заключения и о медиации. В то же время приближенные юридического советника отмечают, что "дверь для переговоров по внесудебной сделке по прежнему открыта". Предполагается, что обязательной частью любой сделки будет признание действий Нетаниягу позорными, следствием чего должен стать его уход из политики. После того, как судьи, еще до завершения опроса свидетелей обвинения, пришли к выводу о том, что крайне трудно будет доказать вину Нетаниягу во взяточничестве, шансы на готовность премьер-министра к такой сделке считаются крайне невысокими.