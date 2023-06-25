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    В Израиле

    Нетаниягу провел совещание по мятежу Пригожина: "Речь идет о внутреннем деле России"

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    Нетаниягу провел совещание по мятежу Пригожина:
    Yonatan Sindel/Flash90

    Вечером в субботу, 24 июня, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу провел оперативное совещание, на котором обсуждалась ситуация в России в связи с военным мятежом, поднятым владельцем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.

    На совещании присутствовали министр обороны, министр иностранных дел, министр алии и интеграции, глава совета национальной безопасности, глава "Мосада", глава Общей службы безопасности (ШАБАК), начальник генштаба Армии обороны Израиля, глава администрации премьер-министра и другие высокопоставленные чиновники.

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    По завершении совещания было опубликовано заявление Нетаниягу о том, что "речь идет о внутреннем деле России". "Израиль не имеет к этому отношения, но продолжит внимательно следить за развитием событий", – сказано в официальном сообщении.

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    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 24 Июня 2023
    Пригожин: колонны ЧВК "Вагнер" уходят в обратном направлении в полевые лагеря "согласно плану"
    // https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 23 Июня 2023
    Интервью Нетаниягу Jerusalem Post: есть опасения, что системы, переданные Украине, могут оказаться у Ирана и использоваться против Израиля
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