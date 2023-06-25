Нетаниягу провел совещание по мятежу Пригожина: "Речь идет о внутреннем деле России"

Вечером в субботу, 24 июня, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу провел оперативное совещание, на котором обсуждалась ситуация в России в связи с военным мятежом, поднятым владельцем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.

На совещании присутствовали министр обороны, министр иностранных дел, министр алии и интеграции, глава совета национальной безопасности, глава "Мосада", глава Общей службы безопасности (ШАБАК), начальник генштаба Армии обороны Израиля, глава администрации премьер-министра и другие высокопоставленные чиновники.

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По завершении совещания было опубликовано заявление Нетаниягу о том, что "речь идет о внутреннем деле России". "Израиль не имеет к этому отношения, но продолжит внимательно следить за развитием событий", – сказано в официальном сообщении.