Пригожин: колонны ЧВК "Вагнер" уходят в обратном направлении в полевые лагеря "согласно плану"

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин спустя сутки после начала "марша справедливости" и объявленного "похода на Москву", заявил, что подразделения ЧВК возвращаются в полевые лагеря.

"ЧВК Вагнер хотели расформировать. Мы вышли 23 июня на марш справедливости. За сутки мы прошли, не доходя 200 км до Москвы. За это время мы не пролили ни одной капли крови наших бойцов. Сейчас наступил тот момент, когда кровь может пролиться. Поэтому, понимая всю ответственность за то, что может быть пролита русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении, в полевые лагеря, согласно плану", – говорится в аудиосообщении Пригожина, размещенном в его телеграм-канале.

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Каким именно был "план", основатель ЧВК не уточняет.

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Отметим, что примерно за полчаса до этого заявления появились сообщения о переговорах Пригожина и президента Белоруссии Александра Лукашенко, "состоявшихся по согласованию с Путиным". Сообщалось, что "Пригожин принял предложение Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц компании "Вагнер" и дальнейших шагах по деэскалации напряжения".

Напомним, 23 июня Пригожин заявил, что российские военные нанесли удар по лагерю наемников, в результате которого "погибло огромное количество бойцов". Минобороны РФ назвало это заявление "информационной провокацией".

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Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин призвал всех жителей России присоединиться к нему в "марше справедливости".

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"Нас 25 тысяч, и мы идем разбираться, почему в стране творится беспредел. 25 тысяч ожидает как тактический резерв, а стратегический резерв – это вся армия и вся страна. Все, кто хочет, присоединяйтесь. Надо заканчивать с этим безобразием", – заявил Пригожин.

Он объявил, что собирается "восстановить справедливость" в армии и в России в целом и призвал "не оказывать сопротивление".

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"Все, кто будут оказывать сопротивление, мы будем считать, что это угроза – и уничтожать немедленно. Включая любые блокпосты на нашем пути. Я прошу всех сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации, оставаться в своих домах. Желательно по маршруту нашего следования не выходить на улицу", – сказал он.

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Федеральная служба безопасности России возбудила уголовное дело из-за призыва главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина к вооруженному мятежу.

Утром 24 июня подразделения ЧВК блокировали Ростов-на-Дону и Воронеж, сообщалось, что военная техника "Вагнера" прошла по Липецку и подходит к Подмосковью, где в ожидании "вагнеровцев" уже рылись окопы и рвы, были эвакуированы музеи и торговые центры, расположенные близко к Кремлю.

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Президент Владимир Путин выступил со специальным обращением, посвященным ситуации вокруг ЧВК "Вагнер". Он назвал действия Пригожина "мятежом", "ударом по России" и "попыткой расколоть общество". При этом имя Пригожина им названо не было.

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Путин заявил, что "все виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание" и сообщил, что "вооруженные силы получили необходимый приказ по нейтрализации тех, кто организовал вооруженный мятеж".