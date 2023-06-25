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    В Израиле

    Посольство Украины в Израиле: израильское правительство выбрало тесное сотрудничество с Россией

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    Посольство Украины в Израиле: израильское правительство выбрало тесное сотрудничество с Россией
    Avshalom Sassoni‎‏/Flash90

    Посольство Украины в Израиле опубликовало заявление, в котором "с сожалением отмечает", что "нынешнее правительство Израиля выбрало тесное сотрудничество с Российской Федерацией".

    По мнению украинского посольства, на это указывает "ряд контроверсальных событий, происходивших с начала 2023 года, а также почти полное отсутствие гуманитарной помощи Украины со стороны Израиля".

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    В частности, в заявлении посольства говорится об интервью, которое дал на прошлой неделе премьер-министр Израиля изданию The Jerusalem Post и в котором объяснил отказ предоставить Украине оборонительное оружие тем, что оно может попасть в руки Ирана, тогда как раньше это решение правительство Израиля объяснялось ситуацией в Сирии и обеспокоенностью за судьбу еврейской общины в России.

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    "Реальная картина заключается в том, что Израиль занимает не нейтральную, а пророссийскую позицию... Мы призываем правительство Израиля изменить свою позицию и ожидаем, что Израиль будет на правильной стороне истории", – говорится в заявлении посольства Украины.

    Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн в ответ заявил, что был первым главой израильского МИДа, который посетил Киев и заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Израиль поддерживает целостность Украины. Министр подчеркнул, что Израиль голосовал за проукраинские резолюции в ООН. Коэн также отметил, что несколько недель назад делегация ЦАХАЛа встречалась в Польше с делегацией из Украины, чтобы наладить работу в Киеве израильских систем оповещения о ракетных обстрелах.

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    "Более того, мы оказываем Украине обширную гуманитарную помощь. Израиль находится на правильной стороне истории, наши поступки говорят сами за себя", – сказал министр в эфире радиостанции "Галей ЦАХАЛ".

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