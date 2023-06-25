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    В Израиле

    Разрешено к публикации: подготовленная к запуску ракета была обнаружена возле Иерусалима

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    Ракетная установка, обнаруженная ранее в Самарии
    Фото: кадр из видео Абу Али Экспресс

    В День Иерусалима в арабском квартале была обнаружена ракета кустарного производства, установленная на пусковую установку. В воскресенье, 25 июня, спустя более месяца после ее обнаружения, эта информация была разрешена к публикации.

    По данным Ynet, ракета была обнаружена на незастроенной местности в квартале Бейт-Ханина, находящимся за разделительным забором. Издание пишет, что ракета не была "заправлена" взрывчаткой.

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    При этом радиостанция "Кан Бет" передала, что в Бейт-Ханине были обнаружены две ракеты. При этом в сообщении отмечалось, что ракеты не были готовы к запуску.

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    ШАБАК и Центральное подразделение полиции (ЯМАР) задержали жителя палестинской деревни Ажул по подозрению в производстве ракет. Задержанный утверждает, что он действовал в одиночку. Его целью был – ракетный обстрел израильской столицы.

    Подозреваемый утверждает, что он изучал процесс производства ракет и взрывчатки по Instagram и Telegram. Но из-за низкого качества материалов для взрывчатки запустить свои ракеты он не смог.

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    24 мая в палестинских телеграм-каналах были опубликованы два видео, на которых запечатлена небольшая самодельная ракета типа "касам", направленная на израильский населенный пункт в Самарии. Это видео заинтересовало израильскую армию и службы безопасности, поскольку ракетная установка была заснята за пределами сектора Газы.

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    Израильский блогер "Абу Али", специализирующийся на ближневосточной тематике, в своем телеграм-канале обратил внимание на видео, на котором ракета кустарного производства снята с близкого расстояния, и к ней прикреплена записка на арабском: "Батальон Аль-Айяш". Запуск ракеты "касам-1" в сторону поселения Шакед. Среда, 24.5.23 года. То, что последует дальше, будет намного серьезнее", – говорится в записке.

    Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что силы ЦАХАЛа в деревне Назалт на территории дивизии "Менаше" обнаружили предмет, похожий на пусковую установку. Она передана силам безопасности для дальнейшего расследования.

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    Сайт 0404.co.il со ссылкой на свои источники в армии написал, что ракетная установка, найденная в Самарии, оказалась муляжом. По информации издания, ракета сделана из обрезка трубы, а носовая часть была сделана из картона. Источник в армии отметил, что в ракету было заложено небольшое количество взрывчатки, которой хватило на то, чтобы она пролетела три метра. Ракета не представляла опасности для населенных пунктов, находящихся в этом районе.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 24 Мая 2023
    В Самарии обнаружена ракетная установка, нацеленная на израильское поселение
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